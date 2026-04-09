Módu vníma ako neškodnú, v niečom inom sa ale obmedzuje. Soňa Müllerová priznala úzkosti

Sebavedomie neprichádza zo dňa na deň, ale rodí sa z prijatia samého seba a vlastného príbehu.
Moderátorka Soňa Müllerová, známa z relácie Dámsky klub, inšpiruje ženy naprieč rôznymi vekovými kategóriami. Má obrovský cit pre módu a ukazuje, že štýl nemá vekové hranice, no práve naopak, aj po päťdesiatke môže byť odvážny, hravý a autentický.
Pre magazín Život prezradila, že postupom rokov sa naučila viac počúvať samu seba a vedome si vyberať, čomu venuje svoju energiu. Dnes už nehľadá dokonalosť, ale skôr rovnováhu a pocit spokojnosti v každodennom živote.
Odvaha byť viditeľná
Aj zdanlivo obyčajné veci, ako je oblečenie, môžu mať podľa nej oveľa hlbší význam. Móda sa pre ňu stala nielen formou sebavyjadrenia, ale aj spôsobom, ako nadviazať kontakt s inými ženami a dodať im odvahu byť samy sebou.
„Veľmi ma teší spätná väzba od žien, ktoré mi píšu, že ich inšpiruje moja odvaha nosiť napríklad farebné pančuchy aj v zrelom veku. Sú to reakcie od žien z reálneho života a práve táto pozitívna energia ma napĺňa spokojnosťou,“ hovorila Soňa.
