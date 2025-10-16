Soňa Müllerová ohúrila nadčasovou eleganciou. Tentoraz nie je módnym vzorom ona, ale nechala sa inšpirovať

Niektoré ženy starnú s gráciou, iné s nadhľadom a humorom. A potom sú také, ktoré v sebe nesú všetko – štýl, prirodzenosť aj schopnosť inšpirovať ostatných.
Bezpochyby medzi ne patrí aj Soňa Müllerová, ktorá sa na svojom Instagrame zamyslela nad tým, čo pre ňu znamená osobný štýl, inšpirácia a starnutie. Na fotografii pózuje v čierno-bielej károvanej sukni, svojom obľúbenom kúsku a darčeku od dcéry Emy. V príspevku zároveň prezradila, že ju dlhé roky inšpiruje ikonická herečka Diane Keaton – žena s osobitým štýlom, humorom a nadhľadom, ktorú sa nebojí nasledovať.
Štýl, ktorý má príbeh
„Táto sukňa je už roky klenotom v mojom šatníku. Darček od mojej Emči, keď stážovala v značke Carven. Od začiatku ju milujem – možno aj preto, že podobný strih plus čierno-bielu kombináciu nosila Diane Keaton,“ napísala Soňa Müllerová.
Herečka a moderátorka pripomenula, že jej štýlové inšpirácie sa často spájajú s výraznými osobnosťami, ktoré dokážu nosiť módu s ľahkosťou a humorom.
