Soňa Müllerová ohúrila nadčasovou eleganciou. Tentoraz nie je módnym vzorom ona, ale nechala sa inšpirovať

Foto: Instagram ( muller.sona)

Frederika Lyžičiar
Ak žena vie, kto je, dokáže byť inšpiráciou pre celé generácie.

Niektoré ženy starnú s gráciou, iné s nadhľadom a humorom. A potom sú také, ktoré v sebe nesú všetko – štýl, prirodzenosť aj schopnosť inšpirovať ostatných.

Bezpochyby medzi ne patrí aj Soňa Müllerová, ktorá sa na svojom Instagrame zamyslela nad tým, čo pre ňu znamená osobný štýl, inšpirácia a starnutie. Na fotografii pózuje v čierno-bielej károvanej sukni, svojom obľúbenom kúsku a darčeku od dcéry Emy. V príspevku zároveň prezradila, že ju dlhé roky inšpiruje ikonická herečka Diane Keaton – žena s osobitým štýlom, humorom a nadhľadom, ktorú sa nebojí nasledovať.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Štýl, ktorý má príbeh

„Táto sukňa je už roky klenotom v mojom šatníku. Darček od mojej Emči, keď stážovala v značke Carven. Od začiatku ju milujem – možno aj preto, že podobný strih plus čierno-bielu kombináciu nosila Diane Keaton,“ napísala Soňa Müllerová.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)


Herečka a moderátorka pripomenula, že jej štýlové inšpirácie sa často spájajú s výraznými osobnosťami, ktoré dokážu nosiť módu s ľahkosťou a humorom.

Inšpirácia menom Diane Keaton

