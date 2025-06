Šoféri, zbystrite! Takéto ceny vás čakajú na čerpacích staniciach. Ak sa chystáte k moru, tankujte v tejto krajine

Na slovenských čerpacích staniciach sa očakáva pokojné obdobie. Analytici nepredpokladajú v najbližších dňoch výrazné zdražovanie či zlacňovanie pohonných látok. Začiatok leta by tak mal byť pre slovenských motoristov priaznivý.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, cena nafty sa bude pohybovať naďalej okolo 1 eura a 40 centov a cena benzínu zotrvá tesne nad 1 eurom a 50 centami.

„Výhľad pre domáce ceny pohonných látok sa príliš nemení a platí, že takto na začiatku leta ostanú ceny na súčasných úrovniach s obmedzeným priestorom pre rast,“ povedal pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček. „V najbližšom čase predpokladáme, že ceny palív na našich čerpacích staniciach by mali ostať naďalej stabilné s minimálnymi výkyvmi,“ dodal Pánis.

Situácia podobná aj u našich susedov

Pomerne stabilné úrovne cien palív predpokladajú analytici aj v okolitých krajinách. Česká republika ostane susediaca krajina EÚ s najlacnejším benzínom, ktorého ceny by sa mali pohybovať v okolí 1 eura a 35 centov, pričom zhruba okolo podobných úrovní by sa mali ceny benzínu udržať aj v Poľsku. Ceny benzínu v Maďarsku, Chorvátsku a Slovinsku by sa mali udržať okolo hladiny 1 euro a 45 centov a rakúske ceny v okolí 1 eura a 50 centov.

Česká republika ostane najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, ktorej ceny by sa mali po prepočte na euro udržať okolo 1 eura a 30 centov, pričom jej poľské ceny by sa mohli pohybovať okolo 1 eura a 35 centov.

V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku, v Chorvátsku by sa však mohla udržať mierne pod 1 eurom a 45 centami, pričom okolo tejto méty by sa mohla pohybovať aj v Maďarsku. Ceny nafty v Rakúsku a Slovinsku by v najbližšom čase nemali presiahnuť 1 euro a 50 centov. „V porovnaní s priemerom EÚ sú ceny nafty o nás nižšie o takmer 9 centov a ceny benzínu o takmer 11 centov,“ podotkol Pánis.

Ako upozornil Boháček, domáce ceny benzínu boli v prvý júnový týždeň najvyššie spomedzi okolitých krajín. Najviac vieme na benzíne spomedzi našich susedov ušetriť v Česku, či v Poľsku, a to okolo 15 centov na liter. Cena nafty je u nás zväčša nižšia ako u našich susedov s výnimku Česka a Poľska, kde na litri ušetríme 8, respektíve 6 centov.

Ako vyzerá cesta k moru?

„Ak by sme sa rozhodli ísť už v tomto čase na dovolenku autom, tak napríklad pri ceste do Chorvátska sa nám oplatí natankovať plnú nádrž benzínu stále v Maďarsku za 1,45 eura za liter a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku, kde sú ceny benzínu o 4 centy nižšie ako u nás. Ak jazdíme na naftu, tankovať môžeme doplna už doma, keďže ceny po ceste aj v cieli sú vyššie ako u nás,“ dodal Boháček.

Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, oplatí sa nám smerovať tankovanie až na cieľ, kde vieme ušetriť na benzíne až 32 centov a na nafte 21 centov na liter. „Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať však opäť doma, keďže „po ceste“ aj priamo v krajine sú ceny pohonných látok vyššie, rádovo v priemere stále o 20 centov,“ doplnil Boháček.

Priemerné ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 21. týždni tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu SR mierne zvýšili. Cena štandardného natural 95-oktánového benzínu sa v priemere predávala za 1,505 eura za liter a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za 1,393 eura za liter. „Tankovanie je u nás aktuálne medziročne o približne 6 % lacnejšie, čo je pred začiatkom letnej sezóny pozitívny vývoj,“ konštatoval Boháček.