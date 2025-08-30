Smutný nález v Bratislave: Na tomto mieste objavili telo s bodnou ranou, vedľa neho ležal nôž

Posledný augustový víkend sa nesie v znamení tragédií. V Bratislave našli telo muža v značnom štádiu rozkladu. Jeho totožnosť je neznáma.
Ako informujú TV Noviny, telo sa našlo v Petržalke za železničnou traťou. Vedľa neho ležal nôž. Lekár, ktorý telo obhliadal a nariadil pitvu, našiel jednu bodnú ranu v oblasti hrudníka. V súčasnosti nie je možné vylúčiť cudzie zavinenie.

