Smutný koniec vysnívanej dovolenky: Po návrate z Tuniska náhla zomrela 43-ročná žena, zanechala po sebe 3 deti

Len pár dní po návrate z dovolenky v Tunisku zomrela 47-ročná Amanda „Mandy“ Cugini z waleského mesta Ely. Tunisko je obľúbenou dovolenkovou destináciou aj pre mnohých Slovákov, no pre túto rodinu sa z vysnívanej cesty stala tragická spomienka.
Amanda zomrela 22. júla a jej blízki stále netušia, čo bolo príčinou jej náhleho odchodu. Podľa informácií portálu Wales Online po sebe zanechala manžela Davida, dve dcéry vo veku 17 a 10 rokov, nevlastnú dcéru vo veku 34 rokov a dvoch vnukov. V osudný moment bol pri nej aj manžel, ktorý sa ju snažil zachrániť, no márne.
Hovoria o nej ako o výnimočnej žene
„Bola úžasná mama, úžasná stará mama. Duša každej oslavy. Keď vošla do miestnosti, rozžiarila ju. Všetci hovoria podobné veci o svojich blízkych, ale Mandy bola iná. Bola výnimočná,“ hovorí so slzami v očiach. Amanda pracovala v materskej škole a čoskoro mala získať plnú kvalifikáciu na prácu opatrovateľky v dennej starostlivosti.
Aj keď rodina čelila ťažkým časom, od straty rodičov cez pandémiu až po rast cien, Mandy bola vždy tou, ktorá pomáhala iným. „Ak mala poslednú libru, buď vám ju dala celú, alebo aspoň polovicu,“ dodáva David.
Smiech a slzy sa striedajú
Pre jej deti je strata mamy nezmerateľná. „Je to ťažké, zmätočné a neuveriteľne smutné. Večer čo večer sedíme s deťmi a utešujeme ich, lebo im veľmi chýba,“ opisuje David. Rodina sa snaží držať spomienky pri živote. Spievajú, púšťajú si hudbu a rozprávajú sa o tom, čo by Mandy v danej chvíli povedala. Lenže radosť a smútok sa striedajú rýchlo. „Jednu chvíľu sa smejeme a o pár sekúnd plačeme,“ priznáva.
Po Amandinej smrti sa okolo rodiny zomkla komunita. Priatelia, susedia aj neznámi ľudia im nosia jedlo, prispievajú na pohreb a ponúkajú podporu. „Som ohromený tým, koľko lásky a pomoci dostávame. Je to tragédia, ktorá prišla príliš skoro a vzala nádhernú ženu. Všetko sa stalo tak rýchlo a nečakane,“ uzatvára David.
