Smutný koniec vysnívanej dovolenky: Po návrate z Tuniska náhla zomrela 43-ročná žena, zanechala po sebe 3 deti

Ilustračná foto: Marc Ryckaert (MJJR), CC BY 3.0 NL, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Mama troch detí zomrela nečakane, len pár dní po návrate z dovolenky.

Len pár dní po návrate z dovolenky v Tunisku zomrela 47-ročná Amanda „Mandy“ Cugini z waleského mesta Ely. Tunisko je obľúbenou dovolenkovou destináciou aj pre mnohých Slovákov, no pre túto rodinu sa z vysnívanej cesty stala tragická spomienka.

Amanda zomrela 22. júla a jej blízki stále netušia, čo bolo príčinou jej náhleho odchodu. Podľa informácií portálu Wales Online po sebe zanechala manžela Davida, dve dcéry vo veku 17 a 10 rokov, nevlastnú dcéru vo veku 34 rokov a dvoch vnukov. V osudný moment bol pri nej aj manžel, ktorý sa ju snažil zachrániť, no márne.

Hovoria o nej ako o výnimočnej žene

„Bola úžasná mama, úžasná stará mama. Duša každej oslavy. Keď vošla do miestnosti, rozžiarila ju. Všetci hovoria podobné veci o svojich blízkych, ale Mandy bola iná. Bola výnimočná,“ hovorí so slzami v očiach. Amanda pracovala v materskej škole a čoskoro mala získať plnú kvalifikáciu na prácu opatrovateľky v dennej starostlivosti.

Aj keď rodina čelila ťažkým časom, od straty rodičov cez pandémiu až po rast cien, Mandy bola vždy tou, ktorá pomáhala iným. „Ak mala poslednú libru, buď vám ju dala celú, alebo aspoň polovicu,“ dodáva David.

Smiech a slzy sa striedajú

Pre jej deti je strata mamy nezmerateľná. „Je to ťažké, zmätočné a neuveriteľne smutné. Večer čo večer sedíme s deťmi a utešujeme ich, lebo im veľmi chýba,“ opisuje David. Rodina sa snaží držať spomienky pri živote. Spievajú, púšťajú si hudbu a rozprávajú sa o tom, čo by Mandy v danej chvíli povedala. Lenže radosť a smútok sa striedajú rýchlo. „Jednu chvíľu sa smejeme a o pár sekúnd plačeme,“ priznáva.

Po Amandinej smrti sa okolo rodiny zomkla komunita. Priatelia, susedia aj neznámi ľudia im nosia jedlo, prispievajú na pohreb a ponúkajú podporu. „Som ohromený tým, koľko lásky a pomoci dostávame. Je to tragédia, ktorá prišla príliš skoro a vzala nádhernú ženu. Všetko sa stalo tak rýchlo a nečakane,“ uzatvára David.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Chyba, ktorú robia v lete mnohí vodiči: Takéto nastavenie klimatizácie vám môže spôsobiť zdravotné problémy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac