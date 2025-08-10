Chyba, ktorú robia v lete mnohí vodiči: Takéto nastavenie klimatizácie vám môže spôsobiť zdravotné problémy

Klimatizácia v aute by mala byť nastavená o päť až sedem stupňov menej ako je teplota vonku. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informoval na sociálnej sieti.
„Nastavenie klimatizácie na 22 stupňov Celzia pri vonkajších vysokých teplotách môže byť osviežujúce, ale zároveň veľký teplotný rozdiel môže spôsobiť tepelný šok, napríklad bolesť hlavy, podráždenie dýchacích ciest, respiračné ťažkosti alebo dokonca svalové stuhnutie,“ uviedli odborníci.
Začnite miernejším ochladením a postupne teplotu znižujte
Odporúčajú začať s miernejším ochladením napríklad, ak je vonku 38 stupňov, nastaviť teplotu klimatizácie na 30 až 33 stupňov a postupne znižovať teplotu, aby telo malo čas adaptovať sa na chladnejšie prostredie. Pri nástupe do auta je podľa ÚVZ potrebné najprv pootvárať okná a nechať pár minút vyvetrať horúci vzduch. Až potom by sa mala klimatizácia zapnúť. „Takto dávame telu šancu sa adaptovať,“ podotkol úrad.
Keď sa po pár minútach telo trochu prispôsobí, možno začať postupne znižovať teplotu o niekoľko stupňov. „Ideálne je dosiahnuť hodnotu, ktorú odporúča väčšina odborníkov, približne 22 až 24 stupňov Celzia. Teplotu by ste však nemali znižovať hneď na veľmi nízku,“ priblížilo ÚVZ.
Prestávky a postupné zvyšovanie teploty pred cieľom
Ďalej radí robiť si počas dlhšej jazdy krátke prestávky, počas ktorých sa možno trochu osviežiť a hydratovať. Desať až pätnásť minút pred cieľom odporúčajú odborníci postupne zvyšovať teplotu klimatizácie o pár stupňov, až kým rozdiel medzi teplotou v aute a vonkajšou nebude päť až sedem stupňov Celzia.
