Sľubujú si reštart vzťahov: Raši sa stretol s Okamurom, chcú sa koordinovať aj na európskej úrovni

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Išlo o prvú zahraničnú cestu Okamuru vo funkcii predsedu Poslaneckej snemovne.

Návšteva predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomia Okamuru na Slovensku je reštartom česko-slovenských vzťahov. Uviedol to predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) po stretnutí s Okamurom na Bratislavskom hrade.

Verí, že parlamenty oboch krajín budú hybnou silou na obnovenie rokovaní medzi Slovenskom a Českom na oficiálnej aj neoficiálnej úrovni. Išlo o prvú zahraničnú cestu Okamuru vo funkcii predsedu Poslaneckej snemovne.

 „Pre naše národy, pre vzťahy spoločenské, politické a ekonomické je dôležité, aby boli aj vedenia parlamentov, aj naše parlamenty, aj vlády naladené rovnako, aby sme vedeli naše vzťahy nielen rozvíjať, ale aby sme ich vedeli posunúť ďalej,“ povedal Raši. Chce, aby česko-slovenské vzťahy boli na maximálne pozitívnej úrovni.

Koordinácia na európskej úrovni

Česko a SR chcú podľa Rašiho niektoré výzvy riešiť spoločne a budú sa koordinovať na európskej úrovni. Dôvodom je, aby mali podobné vyjadrenia a postoje v téme migrácie, emisných povoleniek ETS2, zákazu spaľovacích motorov po roku 2035 či príprave viacročného finančného rámca a eurofondov. „Aby sme za eurofondovú politiku, ktorá je dôležitá pre rozvoj našich krajín, bojovali spoločne a nastavili ju tak, aj s ostatnými partnermi z Vyšehradskej štvorky, aby bola čo najprospešnejšia,“ skonštatoval Raši.

Šéf NR SR zároveň verí, že vedenia parlamentov sa budú stretávať často, budú riešiť problémy v parlamentoch, diskutovať o tom, ako fungujú, ako sa prijímajú zákony, vedie sa o nich diskusia a mení legislatíva. „Verím, že táto návšteva reštartuje aj vzťahy medzi mladými ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o prácu v našich zákonodarných orgánoch,“ podotkol Raši.

Okamura sa v utorok v Bratislave tiež stretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD).

