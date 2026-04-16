Slovenský internet sa baví na zvláštnej cyklotrase: Vyzerá ako prekážková dráha. Vyjadrilo sa aj mesto

Foto: Facebook - Júlia Prokopová (reprofoto)/Facebook - Zomri

Roland Brožkovič
Ide len o starý chodník, ktorý je čiarami rozdelený na časť pre cyklistov a na časť pre chodcov.

Ľudia na Slovensku sú už zvyknutí na rôzne bizarné či provizórne riešenia problémov na uliciach, ktoré sa však neraz stávajú trvalými a zachádzajú do rôznych extrémov. Príklad by sa zrejme dal nájsť v každom meste či obci, no ľudí na internete najnovšie baví svojská cyklotrasa v Ružomberku.

Cyklotrasa to vlastne v podstate ani nie je, ide len o starý chodník, ktorý je čiarami rozdelený na časť pre cyklistov a na časť pre chodcov. Nespokojná občianka však na sociálnej sieti zverejnila video, na ktorom ukazuje žalostný stav tejto komunikácie. Chodník je plný výtlkov, mlák, čiary sú krivé a zrejme najväčším „bizárom“ sú stĺpy verejného osvetlenia uprostred časti pre cyklistov.

Myslela si, že ide o žart

„Myslela som si, že je to len neskorý prvoaprílový žart. A ono je to realita. Chcem vidieť idiota, čo toto schválil, ako sa tadiaľ ide voziť. A dúfam, že to stálo aspoň 30-tisíc., veď to nie je len tak, nakresliť jednu krivú čiaru,“ napísala autorka videa.

K situácii sa vyjadrilo už aj mesto, ktoré zjavne vidí problém len v čiarach. „Keď sme si dnes ráno skontrolovali namaľované čiary na chodníku na železničnú stanicu, ostali sme rovnako ako “internety” prekvapení. Nášho dodávateľa sme požiadali o OKAMŽITÚ NÁPRAVU, s takouto prácou nie sme spokojní. Takto to, samozrejme, nemôže vyzerať. Všetkým sa ospravedlňujeme,“ napísalo mesto na sociálnej sieti.

Ľudia v komentároch pritom nešetria kritikou a satirou. „Ale vy to nechápete. To je enduro chodník s prekážkami. S prvkami testu na alkohol. Kto trafí stĺp, musí tlačiť,“ žartuje jeden z nich. „Keby ten „chodník“ aspoň vyzeral ako chodník, nie ako motokrosová dráha,“ napísal ďalší.

Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre

