Slovenský internet sa baví na zvláštnej cyklotrase: Vyzerá ako prekážková dráha. Vyjadrilo sa aj mesto

Ľudia na Slovensku sú už zvyknutí na rôzne bizarné či provizórne riešenia problémov na uliciach, ktoré sa však neraz stávajú trvalými a zachádzajú do rôznych extrémov. Príklad by sa zrejme dal nájsť v každom meste či obci, no ľudí na internete najnovšie baví svojská cyklotrasa v Ružomberku.
Cyklotrasa to vlastne v podstate ani nie je, ide len o starý chodník, ktorý je čiarami rozdelený na časť pre cyklistov a na časť pre chodcov. Nespokojná občianka však na sociálnej sieti zverejnila video, na ktorom ukazuje žalostný stav tejto komunikácie. Chodník je plný výtlkov, mlák, čiary sú krivé a zrejme najväčším „bizárom“ sú stĺpy verejného osvetlenia uprostred časti pre cyklistov.
Myslela si, že ide o žart
„Myslela som si, že je to len neskorý prvoaprílový žart. A ono je to realita. Chcem vidieť idiota, čo toto schválil, ako sa tadiaľ ide voziť. A dúfam, že to stálo aspoň 30-tisíc., veď to nie je len tak, nakresliť jednu krivú čiaru,“ napísala autorka videa.
K situácii sa vyjadrilo už aj mesto, ktoré zjavne vidí problém len v čiarach. „Keď sme si dnes ráno skontrolovali namaľované čiary na chodníku na železničnú stanicu, ostali sme rovnako ako “internety” prekvapení. Nášho dodávateľa sme požiadali o OKAMŽITÚ NÁPRAVU, s takouto prácou nie sme spokojní. Takto to, samozrejme, nemôže vyzerať. Všetkým sa ospravedlňujeme,“ napísalo mesto na sociálnej sieti.
Ľudia v komentároch pritom nešetria kritikou a satirou. „Ale vy to nechápete. To je enduro chodník s prekážkami. S prvkami testu na alkohol. Kto trafí stĺp, musí tlačiť,“ žartuje jeden z nich. „Keby ten „chodník“ aspoň vyzeral ako chodník, nie ako motokrosová dráha,“ napísal ďalší.
