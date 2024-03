Slovensko zavalia dažde: Nad naše územie sa presunula tlaková níž ELFI, môže spôsobiť komplikácie

Do stredy môžu na Slovensku spadnúť desiatky milimetrov zrážok. Informuje o tom iMeteo na základe predpovede, ktorá ukazuje, že sa nad naše územie už včera presunulo zrážkové pole, ktoré so sebou prinieslo lejak. Pretrvávajúci dážď môže spôsobiť komplikácie a zdvihnúť hladiny riek.

„Počasie sa na našom území začína výraznejšie zhoršovať. Práve v týchto chvíľach postupuje nad naše územie prvá zrážková vlna, pričom v nadchádzajúcich hodinách nás čakajú ďalšie dve zrážkové vlny,“ napísal v nedeľu 10. marca portál.

Ovplyvní nás ELFI

Na Slovensku spadli desiatky milimetrov zrážok, čo sa opäť výrazne odrazilo na hladinách riek. Na niektorých miestach zaznamenali až 70 milimetrov, to sa však v najbližších hodinách môže ešte zvýšiť.

Počasie v Európe je aktuálne pod vplyvom komplexu tlakových níží. Od nemeckých meteorológov dostali názov ELFI.

Na našom území ovplyvní počasie tlaková níž ELFI 3, ktorej stred sa ocitne priamo nad nami od dnešného poludnia až do stredy.

Kým v noci pršalo predovšetkým na strednom a východnom Slovensku, počas dneška sa to zmení. Ďalšia vlna zrážok bude dopoludnia postupovať od juhu a zrážkové pole bude sústredené nad oblasťou západného Slovenska.

Zrážky by mali nadobudnúť najvyššiu intenzitu popoludní, no na mnohých miestach vytrvajú až do utorka. Vtedy by však už sila dažďa mala slabnúť. Na západe a severozápade sa však aj naďalej budú vyskytovať prehánky. Posledná vlna zrážok k nám dorazí v stredu dopoludnia.