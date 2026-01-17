Slovensko zahalí hmla, hrozí aj poľadovica. Meteorológovia vydali výstrahy pre všetky okresy

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe a východe. Miestami sa očakáva mrholenie a zrána možnosť tvorby poľadovice.
Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššia denná teplota bude 0 až 5 stupňov Celzia, na Zemplíne ojedinele okolo -1 stupňa. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo bodu mrazu.
Dnes bez vetra, alebo zafúka len slabý vietor. Na juhozápade a Honte východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 4 až 11 m/s (15 až 40 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 17 m/s (60 km/h). K večeru bude slabnúť.
Pozor na hmlu
Na celom Slovensku sa môže v sobotu ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Meteorológovia preto pre všetky okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 10.00 h.
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
