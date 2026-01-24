Slovensko sa ozvalo po ruských útokoch: Blanár vyzval Moskvu na rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odsúdil útoky Ruska na energetické ciele na Ukrajine. Telefonicky vyjadril účasť ukrajinskému veľvyslancovi Myroslavovi Kastranovi a solidaritu s civilistami. Objasnil, že rezort diplomacie bude protest voči porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva tlmočiť veľvyslanectvu Ruskej federácie na Slovensku.
TASR o tom v sobotu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Výzva na rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva
„Po opakovaných útokoch Ruskej federácie na energetické ciele na Ukrajine vyjadrujem solidaritu s civilistami, ktorí sú vystavení utrpeniu počas týchto mrazivých dní. Odsudzujem tieto útoky, ktorých dôsledky sú fatálne práve počas zimného obdobia, a vyzývam Ruskú federáciu, aby prestala s týmto nehumánnym prístupom a aby rešpektovala medzinárodné humanitárne právo,“ uviedol Blanár. Zdôraznil, že v žiadnom konflikte by civilisti nemali takto trpieť.
Slovensko zvýšilo dodávky elektriny a poskytlo pomoc s generátormi
Spomenul, že Slovenská republika dodala len za január tohto roka dvakrát viac urgentnej elektrickej energie Ukrajine ako za minulý rok. „Rovnako som už v decembri uvoľnil pol milióna eur pre ukrajinské veľvyslanectvo v Bratislave, aby mohlo nakúpiť od slovenských dodávateľov 38 veľkých generátorov, ktoré sú schopné vyrobiť elektrickú energiu pre väčšie celky ako školy, škôlky a nemocnice,“ spresnil.
Blanára Kastranov podľa jeho slov informoval, že väčšina generátorov od slovenských dodávateľov slúži v Sumskej oblasti, aby zmierňovali výpadky elektrickej energie a dôsledky mrazivého počasia. Po ruských útokoch na Ukrajinu zostalo v sobotu viac než 1,2 milióna ľudí bez dodávok elektriny.
V hlavnom meste Kyjev bolo približne 6000 budov bez vykurovania. Údery už odsúdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, zatiaľ čo sa v Spojených arabských emirátoch má uskutočniť druhý deň rokovaní medzi predstaviteľmi Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov s cieľom ukončiť vojnu.
