Mýtus o zlatokopkách padol: Dáta potvrdili, že po peniazoch idú aj muži a využívajú na to túto podlú taktiku

Financie v partnerskom živote neraz pripomínajú silný magnet, ktorý dokáže pritiahnuť úspešných boháčov k vypočítavým lovcom majetku. Snaha o finančne zabezpečenú polovičku už dávno nie je len doménou žien, aktuálne štatistiky usvedčujú z rovnakého správania aj mužskú časť populácie.
Ako píše The New York Post, práve peniaze často vytvárajú zvláštne puto medzi bohatými magnátmi a podvodníkmi. Kedysi svet o takzvaných zlatokopoch počúval najmä v rádiách v súvislosti s nežnejším pohlavím, dnes je situácia odlišná a prieskumy potvrdzujú, že zištné úmysly sa netýkajú výhradne jednej strany. Odborníci z viedenského inštitútu v najnovšej správe jasne hovoria, že snaha priživiť sa na blízkom nie je len ženskou výsadou, napriek stále pretrvávajúcim spoločenským stereotypom.
Pieseň, ktorá definuje realitu
Tím okolo psychológa Lennarta Freytha sa pri svojom pátraní nebál inšpirovať ani popkultúrou. Odborníci siahli po starom známom hite od Kanyeho Westa s príznačným názvom „Gold Digger“, kde sa v texte spomína: „Berie moje peniaze, keď ich potrebujem,“ čo podľa ich slov presne odráža to, ako sa na podobných lovcov majetku pozerá bežný človek.
Známa skladba výstižne poukázala na predsudky, ktoré sa nás držia dodnes. „Tento opis zachytáva tri základné prvky verejného vnímania zlatokopov,“ napísali v analýze. „Po prvé, využívanie peňazí iných, po druhé, nerandenie s chudobnými partnermi a po tretie, ženské pohlavie,“ uviedli výskumníci v správe. Práve v poslednom bode sa však podľa nich ľudia pletú najviac.
