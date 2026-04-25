Turisti sa pýtajú, kam sa na Slovensku vybrať za lacný peniaz: Pozrite sa, čo radia Slováci

Kroky nejedného turistu smerujú do Bratislavy či do Tatier. Nájdu sa ale aj odvážnejší, ktorí nechcú vidieť len Čumila a prejsť sa pri Dunaji, hoci aj to istotne stojí za to. Viacerí sa priamo domácich pýtajú, čo sa na Slovensku oplatí vidieť a zažiť.
Kam vyraziť na túru?
Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom turista z Austrálie píše, že sa v máji chystá navštíviť Slovensko. Chcel by ísť na jednodňovú túru a hľadá to najkrajšie miesto, kam by sa mohol vybrať. Na internete vraj natrafil na informáciu, že by mal ísť do Vysokých Tatier, no tam je ešte nejeden turistický chodník uzavretý. Chystá sa navštíviť Slovenský raj, no vraj ocení akékoľvek tipy na ďalšie krásne miesta, ideálne s výhľadom na hory.
V jednom z komentárov zaznelo odporúčanie na Národný park Slovenský kras. Vraj sa vskutku oplatí vidieť Zádielsku tiesňavu a pre milovníkov histórie je blízko aj Turniansky hrad. Ďalší komentujúci odporúča vrch Baranec, kam sa vraj človek dostane po celý rok.
Na jar, najmä počas východu a západu slnka, stojí za to pozrieť sa na Súľovské skaly. Keďže však ide o pomerne krátku trasu, je možné spojiť ju s túrou na Kľak.
Dá sa to aj lacno
V ďalšom príspevku sa zas turista z Rakúska pýta, ako pobudnúť na Slovensku čo najlacnejšie. Chystá sa sem na tri dni a chce vidieť krásne a populárne miesta a prírodné krásy mimo Bratislavy. Zaujíma sa tiež, či môže nocovať v stane namiesto hotela.
Hneď prvý z komentujúcich upozorňuje, že problém môže nastať, ak bude kempovať na chránených územiach. Podľa ďalšieho používateľa Redditu je preto vhodné poobzerať sa napríklad po útulniach či cenovo dostupných ubytovniach.
Slovensko má čo ponúknuť
Čo sa výletov týka, odporúča Štiavnické Bane, ale zvážil by aj návštevu Svätého Antona. Ďalší si myslí, že za návštevu stoja Nízke Tatry, Veľká Fatra, ale aj Malé Karpaty. Kým niektorí hľadajú spôsob, ako na Slovensku cestovať čo najlacnejšie, turista z Libanonu sa pred časom pýtal, či to nebude priveľa, ak si na cestovanie po krajine pripraví 2 500 až 3 000 dolárov (2 140 až 2 570 eur).
Ľudia ho upokojili, že ak si vopred riadne všetko naplánuje, peniaze mu celkom iste vystačia. A hoci mnoho turistov dnes už vyhľadáva menej rušné miesta, aj Bratislava má svoje čaro. Holandský cestovateľ Luke Patrick ju napríklad zaradil na zoznam európskych miest s najlepším nočným životom.
