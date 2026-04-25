Pripúšťajú debatu o zmene ústavy: Dubéci z PS a Raši z Hlasu sa zhodli na téme v súvislosti s referendom

TASR
Tomáš Čapák
Raši a Dubéci pripúšťajú debatu o zmene ústavy v súvislosti s referendom.

Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) a podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) sa zhodli na potrebe diskutovať o zmene ústavy tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu referendom. Podľa Rašiho je čas na to dať občanom takúto možnosť. Nevylúčil, že by s iniciatívou prišiel Hlas-SD. Dubéci podotkol, že ide o právne komplikovanú otázku. S diskusiou o prípadnej zmene však súhlasí. Vyplýva to z vyjadrení politikov v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Raši je toho názoru, že pokiaľ má občan možnosť dať politikom moc, má mať možnosť im ju aj zobrať. „Ja som presvedčený, že teraz práve vzniká priestor na to, aby sme túto možnosť občanom dali. Možno aj výzva na kolegu, pána podpredsedu Národnej rady Dubéciho, že či by ste boli ochotný, keby sme s touto iniciatívou prišli, podporiť to, aby sme referendum do ústavy dali, aby sme dali možnosť ľuďom v legitímnom referende rozhodnúť o skrátení volebného obdobia. Samozrejme, za podmienok, aby to nebolo hneď po voľbách alebo hneď pred nasledujúcimi voľbami,“ povedal predseda parlamentu.

Dubéci si myslí, že je potrebné sa o téme rozprávať. Odmieta ju riešiť pozmeňujúcimi návrhmi. „Môj osobný názor je taký, že minimálne je to odporúčacieho charakteru, lebo tam potom je ešte taká súslednosť, že či občania môžu prikázať niečo poslancom Národnej rady, ktorí zase slobodne vykonávajú svoj mandát, kde sa bije zase ten druhý princíp slobodného výkonu mandátu. Myslím si, že odbornú diskusiu o tomto majme, rozhodne túto vec nerobme v nejakom druhom čítaní, lebo máme právo otvoriť nejaký zákon. Myslím si, že ústava trpela už dosť v posledných rokoch nejakými ‚zbrklými‘ politickými nápadmi, takže tú diskusiu veďme,“ uviedol poslanec.

Dubéci sa referenda zúčastní

Na referende, ktoré prezident Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla, sa Dubéci podľa jeho slov zúčastní. Raši nateraz svoju účasť potvrdiť nevedel.

V diskusii sa dotkli aj nadchádzajúcich spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. Raši s Dubécim sa zhodujú, že je potrebná výmena predsedu Košického samosprávneho kraja. „Pre mňa je jediným kandidátom, ktorý môže poraziť súčasného župana, Michal Kaliňák, najväčší expert, a ešte máme stále čas na to, pretože je to aj môj priateľ, aby sme ho na túto cestu dostali,“ vyhlásil Raši. Odmietol, že by Hlas-SD v súčasnosti pracoval na volebnej spolupráci či podpore s Republikou. Dubéci deklaroval, že PS vo voľbách odmieta spoluprácu so súčasnými koaličnými stranami i s Republikou. Myslí si, že Hlas-SD by sa mal voči prípadnej podpore Republiky vyhraniť viac.

Nešťastný signál

Raši zároveň informoval, že nikto z koaličného Hlasu-SD nebude sprevádzať premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na májových oslavách v Moskve pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Strana má podľa jeho slov iné presvedčenie. „Tú úctu treba dať najmä tu, pri pamätníkoch na Slovensku,“ povedal. Dubéci s ním súhlasí. Rovnako nikto z hnutia PS by sa podľa jeho slov na túto zahraničnú cestu k Ficovi nepridal. Označil ju za nešťastný signál.

Politici reagovali aj na pozvanie Ruska na decembrový samit skupiny G20 v Spojených štátoch. Obaja krok označili za prekvapivý. Pre Hlas-SD je podľa Rašiho dôležité, aby samit priniesol riešenia k ekonomickej stabilite vo svete a prímeriu na Ukrajine. „Uvidíme, či to bolo zámerom a či to tento samit môže priniesť,“ dodal. „Za mňa akýkoľvek návrat Ruska do medzinárodných formátov, multilaterálnych, akýchkoľvek, či už sú to politické, ekonomické, športové, akékoľvek, by mal byť založený na základnom predpoklade, to je to, že na Ukrajine nastane minimálne prímerie,“ reagoval Dubéci.

