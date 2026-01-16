Slovensko sa môže radovať: Dostaneme 591 miliónov z EÚ, splnili sme všetky požiadavky

Ilustračná foto: TASR - Veronika Mihaliková

Martin Cucík
TASR
Európska únia nám pomohla, môže za to náš posun v oblasti školstva.

Európska komisia (EK) v piatok kladne posúdila šiestu žiadosť Slovenska o platbu vo výške 591 miliónov eur z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Komisia dospela k názoru, že SR uspokojivo splnila všetkých vopred stanovených 8 míľnikov a 11 cieľov.

Ide o zásadný krok smerom k uskutočneniu reforiem a investícií viazaných na túto žiadosť v oblasti podnikateľského prostredia, digitalizácie, vzdelávania, správy vecí verejných, ekologického hospodárstva, trhu práce, výskumu a zdravia,“ informovalo tlačové oddelenie Zastúpenia EK na Slovensku.

Medzi kľúčové opatrenia tejto žiadosti zaradilo vytvorenie regionálnych centier na podporu škôl. Slovensko sprevádzkovalo 40 centier kurikulárneho manažmentu s tímami pripravenými pomáhať pri vykonávaní reformy učebných osnov, zlepšovať vzdelávanie a podporovať zamestnancov škôl.

Slovensko tiež vybavilo tri kardiovaskulárne ústavy vyspelými technológiami na liečbu fibrilácie predsiení, zvýšilo efektívnosť postupov a poskytlo pacientom lepší prístup k vysokokvalitnej starostlivosti.

Drucker ďakuje za náročnú prácu

Šiesta žiadosť o platbu bola mimoriadne náročná, obsahovala 19 míľnikov a cieľov a za každým z nich sú konkrétne projekty, termíny a zodpovednosť. O to viac si dnes vážim pozitívne posúdenie Európskej komisie pri hodnotení našej žiadosti. Ďakujem všetkým rezortom, kolegom a ľuďom v regiónoch, ktorí na tom pracovali. Je to výsledok vytrvalej a poctivej práce,“ reagoval minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV).

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Komisia poslala svoje kladné predbežné posúdenie plnenia míľnikov a cieľov Hospodárskemu a finančnému výboru, ktorý má štyri týždne na vydanie stanoviska. Platba Slovensku sa môže uskutočniť, až keď k nej vydá kladné stanovisko tento výbor a EK prijme rozhodnutie o platbe, avizovalo zastúpenie.

Šiestu žiadosť o platbu podala SR v júni minulého roka. Jej hodnota je 683 miliónov eur, po odrátaní predfinancovania má prísť na Slovensko čistá suma 591 miliónov eur.

Po prijatí platby zo šiestej žiadosti bude mať Slovensko na účte už vyše 4,55 miliardy eur z celkových 6,4 miliardy eur. Zároveň čakáme na posúdenie siedmej žiadosti o platbu v hodnote 658 miliónov eur, ktorú sme podali koncom novembra 2025,“ doplnil ÚPPV s tým, že v roku 2026 čaká Slovensko podanie posledných dvoch žiadostí o platby z plánu obnovy v celkovej výške 1,2 miliardy eur.

