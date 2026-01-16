Bratislavské letisko hlási veľký nápor, ľudia sa sťažujú: Pripravte si pevné nervy, možno sa zdržíte

Letisko v Bratislave čelí narastajúcemu počtu cestujúcich, ktorý sa blíži k jeho kapacitným limitom a spôsobuje dlhšie čakanie pri bezpečnostných kontrolách a odbavovaní.
Ako informovalo letisko na sociálnej sieti, v minulom roku sa mu podarilo pokoriť hranicu 2,4 milióna cestujúcich, čo je historický rekord. Tento rok sa letisko pripravuje až na 4 milióny cestujúcich, čo by bol extrémny nárast.
Vynára sa však otázka, ako to chce letisko zvládnuť, keďže prvé problémy sa objavujú už teraz. Aspoň tak tomu nasvedčujú komentáre na sociálnych sieťach.
Nárast o štvrtinu, hnev ľudí
Tento obrovský nárast logicky znamená väčšie požiadavky na infraštruktúru, zamestnancov a logistiku. Ako sa zdá, to robí letisku momentálne problémy. Na oficiálnej stránke sa objavilo upozornenie, že cestujúci majú prísť v predstihu.
„Vzhľadom na zvýšenú prevádzku odporúčame cestujúcim prichádzať na letisko aspoň 2 hodiny vopred a mať pripravený tzv. boarding pass,“ uvádza sa na webe. Komentáre na sociálnych sieťach naznačujú, že letisko má s vybavovaním cestujúcich problémy dlhodobo.
„90 min. na kontrole bolo 6. 1. 26,“ vyjadril sa jeden z diskutujúcich. Ďalší komentár taktiež upozorňuje na rôzne problémy letiska.
„To je tam čistý amaterizmus. Človek stratí nervy pri banálnych úkonoch. Treba nabrať ľudí a otvoriť viac security check pointov. Nie je možné, aby pre 3 lety naraz otvorili 2 stanovištia, nehovoriac o tom, že všetkých ľudí púšťajú cez 1 turniket.“
Ľudia sa sťažujú najmä na dlhšie bezpečnostné kontroly. To potvrdilo aj samotné letisko. Podľa oficiálneho stanoviska pre interez je oznam na webe priamym dôsledkom zvýšeného počtu letov.
„Letisko M. R. Štefánika očakáva v roku 2026 enormný nárast prevádzky – zo súčasných 2,4 milióna cestujúcich v roku 2025 na viac ako 4 milióny cestujúcich v roku 2026. Na webovej stránke letiska preto upozorňujeme cestujúcich, aby si vyhradili dostatočne dlhý čas na vybavenie pred odletom, aby stihli svoje lety včas,“ ozrejmila nám Veronika Demovičová, hovorkyňa letiska.
„Zároveň odporúčame, aby mali vopred pripravené na kontrolu aj svoje mobilné palubné vstupenky, tzv. boarding passy. Cestujúcim odporúčame prichádzať na letisko aspoň 2 hodiny pred odletom, čo je štandardom na medzinárodných letiskách, aby stihli absolvovať odbavenie na registrácii na let (tzv. check-in), ak cestujú s podanou batožinou, odbavenie na bezpečnostnej kontrole, aj prípadnú hraničnú/pasovú kontrolu, ak cestujú do krajiny mimo schengenského priestoru. Nástupná brána pred odletom sa spravidla uzatvára podľa prepravných podmienok leteckých spoločností 30 minút pred odletom a nie až v čase samotného odletu. Zároveň odporúčame využiť aj tzv. službu fast track pri vybraných letoch, ktorá zrýchli prechod k bezpečnostnej kontrole,“ uzatvorila Demovičová.
Expanzia áno, investície zatiaľ nie
Za kapacitnými problémami bratislavského letiska stojí najmä prudká expanzia leteckých dopravcov a rekordný nárast počtu cestujúcich v krátkom čase. Otvorenie novej základne spoločnosti Wizz Air, výrazné rozšírenie jej letových spojení, obnovenie vnútroštátnej linky do Košíc aj rozšírenie flotily Ryanairu znamenali výrazný nárast počtu letov a pasažierov.
Situáciu ešte viac vyhrotil december 2025, keď sa počet cestujúcich medziročne takmer zdvojnásobil. Letisko tak čelí náporu, na ktorý nebola infraštruktúra a personálne kapacity v plnej miere pripravené, čo sa prejavuje dlhším čakaním a preťažením v špičkách.
