Slovensko sa dnes rozdelí na dve časti: Kým v jednej bude slnečno, druhú potrápia zrážky. Stále hrozí nebezpečenstvo

Slovensko sa dnes rozdelí v dôsledku počasia. Kým jedna polovica sa bude tešiť príjemnému počasiu, v druhej preváži oblačnosť. Ako informuje iMeteo, čakajú nás aj zrážky. V krajine však bude stále nadpriemerne teplo.

Dážď aj slnko

Štvrtok bude všakovaký. Na strednom a východnom Slovensku bude podľa portálu slnečno a pomerne príjemne. Dopoludnia treba rátať s hmlou a nízkou oblačnosťou, tie však popoludní pominú a ľudia sa potešia príjemným slnečným lúčom.

Naopak, na západe, a to najmä na Záhorí a v Podunajskej nížine, bude počas celého dňa mrholiť a obloha bude zatiahnutá. Teploty tu vystúpia na +11 °C.

Napriek tomu, že zrážky relatívne ustáli, Slovenský hydrometeorologický ústav stále upozorňuje na povodňové nebezpečenstvo. „Vzhľadom na hydrologickú a meteorologickú situáciu na našom území a na území západnej Ukrajiny bude na vodnom toku Bodrog naďalej vysoká vodná hladina na úrovni druhého stupňa povodňovej aktivity SPA,“ píše TASR.

Posledný deň pracovného týždňa sa bude niesť v príjemnom počasí, bude slnečný, teplý a bez zrážok. „Teploty vystúpia do +11 °C, no na pocit môže byť v dôsledku slnečných lúčov aj teplejšie. Stále na našom území prevláda nadpriemerne teplé počasie vzhľadom na to, že je iba polovica februára,“ píše iMeteo.

Sobota však bude iná. Na celom území krajiny možno rátať so zrážkami. Tie však, na rozdiel od tých spred týždňa, nebudú príliš výdatné.