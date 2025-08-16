Slovensko reaguje na samit na Aljaške: Pellegrini a Šutaj Eštok cítia nádej na mier, Fico hovorí o pasci pre Európsku úniu

Stretnutie Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom je príležitosťou pre mier na Ukrajine. V reakcii na ich piatkové (15. 8.) rokovanie to uviedla koaličná SNS. Podľa nej Európa nemôže zostať „bokom“ pri ďalších diplomatických rokovaniach.
„Ideálnym by bol formát zložený z európskych štátov a Ruska priamo, aby neboli vynechané východné štáty Únie vrátane Slovenska,“ dodala SNS.
Pellegrini: Stretnutie otvorilo dvere k rokovaniam
Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vnímam ako významný medzinárodný krok na ceste k hľadaniu trvalého a udržateľného mieru na Ukrajine. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini v reakcii na piatkový (15. 8.) samit na Aljaške.
„Hoci neprinieslo konkrétne výsledky, za najdôležitejšie považujem, že sa uskutočnilo a otvorilo dvere k ďalším rokovaniam, a to aj s priamou účasťou Ukrajiny. Atmosféra vzájomného rešpektu, v ktorej sa stretnutie prezidentov nieslo, je dobrým predpokladom na to, aby rozhovory pokračovali a viedli k najdôležitejšiemu cieľu, ktorým je ukončenie vojny na Ukrajine, zastavenie zabíjania a utrpenia nevinných obetí,“ priblížil.
Robert Fico: Samit Trumpa a Putina odštartoval životne dôležitý proces
Premiér Robert Fico reagoval na piatkové stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške. Podľa neho bolo najdôležitejším výsledkom samotné konanie samitu, pretože „politici sa musia stretávať, prejavovať vzájomný rešpekt, rozprávať a snažiť sa pochopiť jeden druhého“.
Fico zdôraznil, že samit naplnil niekoľko kľúčových úloh. „Poprvé odmietol čiernobiely pohľad na vojenský konflikt na Ukrajine. V podstate ako keby vygumoval jeden jediný povinný názor na vojnu, ktorý tak dôsledne presadzovala Bidenova administratíva a ktorý naďalej presadzuje skupina silných hráčov v Európskej únii,“ povedal premiér.
„Bezpečnostné záruky musia platiť aj pre Rusko“
Podľa Fica má vojna na Ukrajine svoje historické korene a nemožno o nej hovoriť len jednostranne. „Musíme rovnocenne hovoriť o bezpečnostných zárukách tak pre Ukrajinu, ako aj pre Ruskú federáciu,“ vyhlásil. Samit podľa neho zároveň nastavil zrkadlo európskym lídrom aj opozícii na Slovensku, ktorí si želajú „novú železnú oponu“ medzi Európou a Ruskom. „Cesta nevedie cez osočovanie ruského politického vedenia, cez sankcie, ale cez konštruktívne rozhovory,“ doplnil Fico.
Podľa premiéra stretnutie oficiálne spustilo proces štandardizácie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom. „My v Smere – Slovenská sociálna demokracia dlhodobo hovoríme o potrebe štandardizovať vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, na čom momentálne nie je v EÚ záujem,“ skonštatoval.
„Samit je zároveň veľkou pascou“
Fico upozornil aj na pragmatizmus amerického prezidenta. „Fakt, že európske krajiny idú kupovať drahé americké zbrane, aby ich potom darovali Ukrajine na pokračovanie vojny, hovorí sám za seba,“ vyhlásil. Na záver dodal: „Prezidenti spustili na Aljaške životne dôležitý proces. Je to proces, ktorý je súčasne veľkou pascou pre Európsku úniu.“
Šutaj Eštok: Samit priniesol dôležité odkazy
Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ukázalo, že sa otvárajú možnosti na ukončenie vojny. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zdôraznil, že aj keď sa samit skončil bez dohody, je dobré, že k stretnutiu došlo.
„Obaja prezidenti dali najavo, že vojna na Ukrajine je geopolitickou záležitosťou. Preto je dôležité, že sa prezidenti dvoch svetových veľmocí stretli a že ich stretnutie prebehlo v dobrej atmosfére. Samit dal svetu dôležité odkazy,“ podotkol minister vnútra.
Šutaj Eštok zároveň pripomenul, že jeden samit nemohol ukončiť vojnu na Ukrajine. „Vždy je však lepšie rokovať, komunikovať a rozprávať sa, ako bojovať a zabíjať sa, preto je dôležité, že k samitu na Aljaške došlo,“ dodal.
Na Aljaške sa v piatok (15. 8.) stretli americký prezident Trump a ruský prezident Putin, témou rokovania mala byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Trump o výsledkoch rokovania informoval v sobotu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a lídrov NATO.
