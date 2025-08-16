Slovensko reaguje na samit na Aljaške: Pellegrini a Šutaj Eštok cítia nádej na mier, Fico hovorí o pasci pre Európsku úniu

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR, Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Trump o výsledkoch rokovania informoval v sobotu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a lídrov NATO.

Stretnutie Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom je príležitosťou pre mier na Ukrajine. V reakcii na ich piatkové (15. 8.) rokovanie to uviedla koaličná SNS. Podľa nej Európa nemôže zostať „bokom“ pri ďalších diplomatických rokovaniach.

„Ideálnym by bol formát zložený z európskych štátov a Ruska priamo, aby neboli vynechané východné štáty Únie vrátane Slovenska,“ dodala SNS.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Zelenskyj reaguje na rokovania na Aljaške: Ukrajina je pripravená urobiť maximum pre mier, za kľúčovú považuje túto vec
2.
Putin dostal kontroverznú otázku: Ruský prezident si v reakcii rukou ukázal na ucho a pokrčil plecami
3.
Nakoniec je všetko inak: Pri stretnutí Trumpa s Putinom nastala zmena, ktorá mnohých šokovala
Zobraziť všetky články (1138)

Pellegrini: Stretnutie otvorilo dvere k rokovaniam

Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vnímam ako významný medzinárodný krok na ceste k hľadaniu trvalého a udržateľného mieru na Ukrajine. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini v reakcii na piatkový (15. 8.) samit na Aljaške.

„Hoci neprinieslo konkrétne výsledky, za najdôležitejšie považujem, že sa uskutočnilo a otvorilo dvere k ďalším rokovaniam, a to aj s priamou účasťou Ukrajiny. Atmosféra vzájomného rešpektu, v ktorej sa stretnutie prezidentov nieslo, je dobrým predpokladom na to, aby rozhovory pokračovali a viedli k najdôležitejšiemu cieľu, ktorým je ukončenie vojny na Ukrajine, zastavenie zabíjania a utrpenia nevinných obetí,“ priblížil.

Robert Fico: Samit Trumpa a Putina odštartoval životne dôležitý proces

Premiér Robert Fico reagoval na piatkové stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške. Podľa neho bolo najdôležitejším výsledkom samotné konanie samitu, pretože „politici sa musia stretávať, prejavovať vzájomný rešpekt, rozprávať a snažiť sa pochopiť jeden druhého“.

Fico zdôraznil, že samit naplnil niekoľko kľúčových úloh. „Poprvé odmietol čiernobiely pohľad na vojenský konflikt na Ukrajine. V podstate ako keby vygumoval jeden jediný povinný názor na vojnu, ktorý tak dôsledne presadzovala Bidenova administratíva a ktorý naďalej presadzuje skupina silných hráčov v Európskej únii,“ povedal premiér.

„Bezpečnostné záruky musia platiť aj pre Rusko“

Podľa Fica má vojna na Ukrajine svoje historické korene a nemožno o nej hovoriť len jednostranne. „Musíme rovnocenne hovoriť o bezpečnostných zárukách tak pre Ukrajinu, ako aj pre Ruskú federáciu,“ vyhlásil. Samit podľa neho zároveň nastavil zrkadlo európskym lídrom aj opozícii na Slovensku, ktorí si želajú „novú železnú oponu“ medzi Európou a Ruskom. „Cesta nevedie cez osočovanie ruského politického vedenia, cez sankcie, ale cez konštruktívne rozhovory,“ doplnil Fico.

Podľa premiéra stretnutie oficiálne spustilo proces štandardizácie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom. „My v Smere – Slovenská sociálna demokracia dlhodobo hovoríme o potrebe štandardizovať vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, na čom momentálne nie je v EÚ záujem,“ skonštatoval.

„Samit je zároveň veľkou pascou“

Fico upozornil aj na pragmatizmus amerického prezidenta. „Fakt, že európske krajiny idú kupovať drahé americké zbrane, aby ich potom darovali Ukrajine na pokračovanie vojny, hovorí sám za seba,“ vyhlásil. Na záver dodal: „Prezidenti spustili na Aljaške životne dôležitý proces. Je to proces, ktorý je súčasne veľkou pascou pre Európsku úniu.“

Šutaj Eštok: Samit priniesol dôležité odkazy

Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ukázalo, že sa otvárajú možnosti na ukončenie vojny. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zdôraznil, že aj keď sa samit skončil bez dohody, je dobré, že k stretnutiu došlo.

„Obaja prezidenti dali najavo, že vojna na Ukrajine je geopolitickou záležitosťou. Preto je dôležité, že sa prezidenti dvoch svetových veľmocí stretli a že ich stretnutie prebehlo v dobrej atmosfére. Samit dal svetu dôležité odkazy,“ podotkol minister vnútra.

Šutaj Eštok zároveň pripomenul, že jeden samit nemohol ukončiť vojnu na Ukrajine. „Vždy je však lepšie rokovať, komunikovať a rozprávať sa, ako bojovať a zabíjať sa, preto je dôležité, že k samitu na Aljaške došlo,“ dodal.

Na Aljaške sa v piatok (15. 8.) stretli americký prezident Trump a ruský prezident Putin, témou rokovania mala byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Trump o výsledkoch rokovania informoval v sobotu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a lídrov NATO.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Markíze končí ďalšia známa tvár: Odchádza obľúbená moderátorka, naznačil to už Viktor Vincze v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac