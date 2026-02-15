Slovensko prišlo o 500 miliónov eur: Fico neverí ani jednej strane, výpadok ropy označil za politické vydieranie

Predseda vlády Robert Fico nevie, kto zbombardoval ropnú infraštruktúru na Ukrajine, keďže neverí ani jednej ani druhej strane. Ako povedal na dnešnej tlačovej konferencii v súvislosti so zastavením prúdenia ropy na Slovensko a do Maďarska, ropovod by už mal byť opravený, dodávky ropy sa však stali predmetom politického vydierania.
Konkrétne ide podľa neho o snahu prinútiť Maďarsko, aby súhlasilo s členstvom Ukrajiny v Európskej únii. „To čo sa deje dnes okolo ropy, vnímam ako politické vydieranie smerom k Maďarsku,“ vyhlásil Fico s tým, že keď je ohrozené Maďarsko, pokiaľ ide o ropu, je ohrozené aj Slovensko.
Premiér kritizuje Zelenského a hovorí o plynovode
„Pretože všetku ropu pre slovenskú rafinériu nakupuje Maďarsko, keďže rafinéria v Bratislave je vo vlastníctve maďarskej spoločnosti MOL.,“ povedal Fico. Predseda vlády tiež povedal, že Slovensko v minulosti zarábalo približne 500 miliónov eur na tranzite plynu z Ruska, rozhodnutím Európy prestať odoberať ruský plyn sme však o ne prišli.
Premiér dokonca vyhlásil, že o tieto peniaze nás obral ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Slovensko sa však podľa Fica správa zodpovedne a na Ukrajinu dodáva elektrinu a dokonca aj plyn. „Napriek tomu, že z východu na západ už netečie,“ skonštatoval Fico.
Výpadok ropy potvrdil aj rezort hospodárstva
Doplnil, že pri povojnovom usporiadaní Ukrajiny sa treba vážne rozprávať o vlastníctve tamojšieho plynovodu. „Aby sa nestal naďalej nástrojom pri vydieraní jednotlivých krajín,“ dodal predseda vlády. Cez ropovod Družba „nepritiekla“ na Slovensko podľa vyjadrenia bývalého ministra hospodárstva Karla Hirmana „ani kvapka ruskej ropy“ už dva týždne.
Hirman uvádza, že dôvodom je vyradenie kľúčového ropného uzla v západoukrajinských Brodoch z prevádzky po útokoch ruských rakiet a dronov počas posledného januárového týždňa. Rezort hospodárstva výpadok potvrdil, nateraz ho však definuje ako technický problém. „Ministerstvo hospodárstva SR potvrdzuje, že štátna spoločnosť Transpetrol, a. s., naďalej eviduje dočasné technické prerušenie príjmu ropy na územie SR prostredníctvom ropovodu Družba,“ uviedlo vo svojom stanovisku.
Nahlásiť chybu v článku