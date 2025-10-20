Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, musí však dodržať tieto podmienky, tvrdí Blanár

Foto: SITA/Kancelária MZVaEZ

Petra Sušaninová
Vojna na Ukrajine
Ukrajina je podľa Blanára svojím spôsobom pripravená.

Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ), avšak len pri dodržaní všetkých stanovených kritérií a pravidiel. Po pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu to uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).

Bratislava je pripravená podporiť sankčný balík

„Myslíme si, že Ukrajina je svojím spôsobom pripravená, avšak sú tu výhrady niektorých iných krajín a my to musíme brať do úvahy. To ale nebráni Ukrajine, aby pokračovala vo všetkých reformách, ktoré ju čakajú,“ poznamenal Blanár. V súvislosti s pripravovaným 19. balíkom sankcií EÚ proti Rusku Blanár zdôraznil, že Slovensko trvá na tom, aby sankcie ani opatrenia Európskej komisie (EK) napríklad v oblasti zelenej politiky nemali negatívny dosah na slovenskú ekonomiku. Spomenul napríklad potrebu revízie zákazu áut so spaľovacím motorom po roku 2035 či opatrenia na stabilizovanie cien energií.

„Preto sme v úzkom kontakte s EK a môžem skonštatovať, že naše návrhy sú viac-menej akceptované a zapracovávané do záverov, ktoré by mali byť prerokované vo štvrtok na Európskej rade,“ dodal s tým, že ak budú zapracované požiadavky slovenskej vlády, Bratislava je pripravená podporiť nový sankčný balík.

Blanár partnerov informoval aj o spoločnom zasadnutí vlád Slovenska a Ukrajiny minulý týždeň v Košiciach. Spomedzi dohodnutých projektov spomenul napríklad dodávky urgentnej elektrickej energie, humanitárne programy či iniciatívu na otvorenie školy pre ukrajinské deti na Slovensku.

Foto: SITA/Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Rada EÚ podporila stretnutie Putina a Trumpa

Rada EÚ tiež podporila plánované stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Budapešti, doplnil Blanár s tým, že verí v novú dynamiku pri rokovaniach.

Ministri hovorili aj o situácii v Pásme Gazy. Blanár privítal, že došlo k realizácii bodov prvej fázy mierového plánu predstaveného Trumpom. Upozornil, že humanitárna pomoc pre civilistov v palestínskej enkláve je stále nedostatočná a otázne zostávajú ďalšie fázy mierového plánu. Slovensko podľa neho pripravuje už ôsmu evakuáciu pacientov z Pásma Gazy do krajín EÚ, tentokrát do Írska. „V tomto chceme neustále pokračovať ďalej,“ podčiarkol.

Rada EÚ sa venovala aj situácii v Moldavsku, Sudáne a Gruzínsku. Blanár poukázal na proeurópske smerovanie Moldavska po nedávnych voľbách a pripomenul ponuku slovenskej vlády na expertné kapacity pri rokovaniach o vstupe. V prípade Gruzínska odmietol výzvy na prerušenie dialógu s tamojšou vládou a zdôraznil potrebu udržiavať komunikáciu s Tbilisi.

Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím

