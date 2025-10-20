Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, musí však dodržať tieto podmienky, tvrdí Blanár

Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ), avšak len pri dodržaní všetkých stanovených kritérií a pravidiel. Po pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu to uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
Bratislava je pripravená podporiť sankčný balík
„Myslíme si, že Ukrajina je svojím spôsobom pripravená, avšak sú tu výhrady niektorých iných krajín a my to musíme brať do úvahy. To ale nebráni Ukrajine, aby pokračovala vo všetkých reformách, ktoré ju čakajú,“ poznamenal Blanár. V súvislosti s pripravovaným 19. balíkom sankcií EÚ proti Rusku Blanár zdôraznil, že Slovensko trvá na tom, aby sankcie ani opatrenia Európskej komisie (EK) napríklad v oblasti zelenej politiky nemali negatívny dosah na slovenskú ekonomiku. Spomenul napríklad potrebu revízie zákazu áut so spaľovacím motorom po roku 2035 či opatrenia na stabilizovanie cien energií.
„Preto sme v úzkom kontakte s EK a môžem skonštatovať, že naše návrhy sú viac-menej akceptované a zapracovávané do záverov, ktoré by mali byť prerokované vo štvrtok na Európskej rade,“ dodal s tým, že ak budú zapracované požiadavky slovenskej vlády, Bratislava je pripravená podporiť nový sankčný balík.
Blanár partnerov informoval aj o spoločnom zasadnutí vlád Slovenska a Ukrajiny minulý týždeň v Košiciach. Spomedzi dohodnutých projektov spomenul napríklad dodávky urgentnej elektrickej energie, humanitárne programy či iniciatívu na otvorenie školy pre ukrajinské deti na Slovensku.
Rada EÚ podporila stretnutie Putina a Trumpa
Rada EÚ tiež podporila plánované stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Budapešti, doplnil Blanár s tým, že verí v novú dynamiku pri rokovaniach.
Ministri hovorili aj o situácii v Pásme Gazy. Blanár privítal, že došlo k realizácii bodov prvej fázy mierového plánu predstaveného Trumpom. Upozornil, že humanitárna pomoc pre civilistov v palestínskej enkláve je stále nedostatočná a otázne zostávajú ďalšie fázy mierového plánu. Slovensko podľa neho pripravuje už ôsmu evakuáciu pacientov z Pásma Gazy do krajín EÚ, tentokrát do Írska. „V tomto chceme neustále pokračovať ďalej,“ podčiarkol.
Rada EÚ sa venovala aj situácii v Moldavsku, Sudáne a Gruzínsku. Blanár poukázal na proeurópske smerovanie Moldavska po nedávnych voľbách a pripomenul ponuku slovenskej vlády na expertné kapacity pri rokovaniach o vstupe. V prípade Gruzínska odmietol výzvy na prerušenie dialógu s tamojšou vládou a zdôraznil potrebu udržiavať komunikáciu s Tbilisi.
