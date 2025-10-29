Slovensko má problém: Chorvátsko zavrelo ropné kohútiky Slovákom. Ekonómovia hovoria o hre, ktorá má pomôcť Orbánovi

Ilustračná foto: TASR

Nina Malovcová
SITA
Slovnaft tvrdí, že mu chýba 90-tisíc ton ľahkej arabskej ropy.

Chorváti zavreli ropné kohútiky Slovákom. Ako ďalej pre SITA uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, ohrozené sú tak aj dodávky pohonných látok do Česka. Ekonóm však upozorňuje, že môže ísť o „hru“ pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trupma s maďarským premiérom Viktorom Orbánom koncom tohto týždňa.

Slovenská rafinéria Slovnaft obvinila prevádzkovateľa chorvátskeho ropovodu Adria, spoločnosť JANAF, že mu zablokoval dodávky ropy. Ide o ropu neruského pôvodu. Slovnaft tvrdí, že mu chýba 90-tisíc ton ľahkej arabskej ropy.

JANAF vraj mal bratislavskú rafinériu informovať, že toto množstvo potrebuje ako technické minimum k zaisteniu toku ďalšej ropy ropovodom Adria. Podľa chorvátskej strany, nejde o porušenie zmluvných podmienok.

Politické pozadie sporu

„Nejde vylúčiť, že Slovnaft celú záležitosť zveličuje a „hrotí“, aby vykreslil Záhreb ako nespoľahlivého prepravcu ropy a získal tak argument pre pokračovanie ruských dodávok ropy. Spojené štáty totiž v pondelok Slovensko a s ním aj Maďarsko vyzvali, aby ukončili odber ruskej ropy a nahradili ju dodávkami z iných častí sveta, prostredníctvom práve Adrie, ktorú Washington sám explicitne uviedol ako možnou alternatívnu cestu namiesto ropovodu Družba. Južnou vetvou práve Družby Slovensko a Maďarsko doposiaľ získavajú drvivú väčšinu ropy,“ dodal Kovanda.

Orbán ide rokovať do Washingtonu

Maďarský premiér Viktor Orbán sa v druhej polovici tohto týždňa pokúsi v rámci svojej návštevy Washingtonu presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby maďarskému petrochemickému podniku MOL zaistil výnimku z nových amerických sankcií na ruských gigantov Rosnefť a Lukoil. Výnimka by umožnila podniku MOL a tak aj jej dcérskej spoločnosti Slovnaft naďalej odoberať ruskú ropu.

Ilustračná foto: SITA – Tomáš Bokor

„Pokiaľ Orbán Trumpa presvedčí, že Chorváti sú nespoľahlivým dodávateľom ropy Maďarsku a Slovensku, stúpajú šance, že u amerického prezidenta výnimku pre Budapešť, a tak aj pre Bratislavu, vybaví,“ dodal Kovanda.

Dlhodobý spor o ropovod Adria

Maďarsko a Slovensko už dlhšiu dobu odmietajú výraznejšie prejsť na dodávky ropy ropovodom Adria. Ropovod podľa nich nemá dostatočnú kapacitu a chorvátska strana žiada za jeho využívanie pomerne vysoké poplatky. Oboje však Záhreb odmieta.

„Pokiaľ by spor slovenskej, prípadne maďarskej strany s tou chorvátskou gradoval a došlo by k ukončeniu výnimky EÚ, musí Slovnaft rafinovať palivá určené pre vývoz do Česka výhradne z neruskej ropy, ktorú získava práve z Adrie. Česko pritom má v tomto roku zo Slovenska takmer pätinu dovážaných ropných produktov. V posledných mesiacoch ide výlučne o produkty, ktoré Slovnaft vyrobil z ropy dodanej Adriou. V júli a v auguste tohto roku Česko odoberalo spolu viac ako 148-tisíc ton týchto produktov v celkovej hodnote 2,4 mld. českých korún,“ uzavrel Kovanda.

