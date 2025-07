Slovensko jasá, náš športovec dosiahol obrovský úspech: Mladý bežec získal na prestížnom podujatí historickú medailu

Slovenský atlét Patrik Dömötör získal bronzovú medailu v behu na 400 metrov prekážok na Svetových univerzitných hrách v nemeckom regióne Porýnie-Porúrie. Finišoval v čase 49,45 s, čo je jeho druhý najlepší výkon v kariére. Dömötör zariadil pre slovenskú výpravu vôbec prvú medailu na podujatí.

Zvíťazil Turek Berke Akcam (49,29), na druhej pozícii skončil Američan Ryan Michael Matulonis (49,38). Dömötör do cieľovej rovinky vbehol na 3. pozícii, na záverečnej stovke ho predstihol Američan, no slovenský reprezentant sa, naopak, dokázal dostať cez Japonca Rjósukeho Takahašiho, ktorý dobehol štvrtý za 49,60.

Dôležité body

Dvadsaťštyriročný zverenec Jiřího Kmínka a Jozefa Gála zaostal za svojím tohtoročným maximom zo Zlatej tretry v Ostrave o 21 stotín sekundy. Získal aj 70 bodov do renkingu, ktorý je dôležitý v snahe získať miestenku na majstrovstvá sveta do Tokia.

„Mal som pocit, že som začal rýchlo a na ôsmej prekážke som toho mal plné zuby. Dal som do toho úplne všetko, celé srdce, a keď sa ku mne blížil Američan, hovoril som si, že ho nemôžem pustiť, lebo som si myslel, že presne to bude to tretie miesto. Keď išiel za desiatou prekážkou cezo mňa, som si hovoril, že to nie je možné, že budem štvrtý, no keď na tabuli vyskočilo moje meno, že som tretí, bol som neskutočne šťastný,“ tešil sa Dömötör podľa Slovenskej asociácie univerzitného športu.