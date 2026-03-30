Slovensko čaká smutný začiatok týždňa: Jar sa opäť odkladá, Veľká noc môže priniesť nečakané prekvapenie

Ak ste dúfali, že nový pracovný týždeň ukončí upršané dni plné chladu a vetra, dnešné počasie vás rýchlo vyvedie z omylu. Slovensko čaká zamračený deň, časté prehánky a v niektorých oblastiach aj návrat snehu. Pocit chladu ešte aj dnes zvýrazní vietor, ktorý bude citeľný najmä na západe a východe krajiny.
Ako uvádza portál iMeteo, zrážky sa budú objavovať na viacerých miestach, predovšetkým na strednom Slovensku a na Spiši. Vo vyšších nadmorských výškach sa dážď postupne zmení na sneženie, ktoré môže zasiahnuť aj lokality, kde by ste ho na konci marca už nečakali.
Dnešok bude nepríjemný, teploty ostanú nízke
Nočné teploty klesli na 7 až 2 °C, pričom na severe sa pohybovali okolo bodu mrazu. Počas dňa sa vzduch zohreje len na 8 až 13 °C, na severe a na Spiši zostane ešte chladnejšie, približne 3 až 9 °C. Dojem z počasia zhorší severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť približne 50 km/h. Práve vietor spôsobí, že pocitovo bude chladnejšie, než ukazujú teplomery.
Hranica sneženia sa dnes pohybuje približne od 600 metrov nad morom. To znamená, že snehové vločky sa môžu objaviť aj v nižších polohách, najmä na severe a severozápade. Vo vyšších horských oblastiach môže počas dňa pribudnúť niekoľko centimetrov nového snehu, lokálne až okolo 8 cm. Na horách tak budú panovať skôr zimné než jarné podmienky.
Zajtra sa počasie veľmi nezmení
Ani utorok neprinesie výrazné zlepšenie. Počasie u nás bude ovplyvňovať brázda nízkeho tlaku vzduchu od severu, pričom od západu začne zasahovať do strednej Európy výbežok tlakovej výše. Obloha zostane oblačná až zamračená. V noci sa zrážky objavia najmä na strednom Slovensku, cez deň už na mnohých miestach.
Opäť pôjde o dážď alebo prehánky, ktoré budú od stredných polôh prechádzať do sneženia. Na severe sa môže sneh objaviť už v nižších polohách. Nočné teploty klesnú na 7 až 2 °C, v Žilinskom kraji a na Spiši približne k 0 °C. Denné maximá dosiahnu 6 až 11 °C, no na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši bude len okolo 4 °C.
Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou 4 až 10 m/s, miestami okolo 12 m/s. V nárazoch môže dosiahnuť približne 17 m/s, teda 45 až 60 km/h. Vo vyšších polohách treba počítať s prudkým až búrlivým vetrom.
Veľká noc býva paradoxne zimnejšia než Vianoce
Aj dnešné počasie zapadá do dlhodobého trendu, ktorý mnohých prekvapí. Štatistiky totiž podľa informácií portálu iMeteo ukazujú, že v niektorých oblastiach Slovenska je pravdepodobnosť sneženia počas veľkonočných sviatkov vyššia než počas Vianoc. Dôvodom je pohyblivý dátum Veľkej noci. Sviatky často pripadajú na obdobie, keď sa nad naše územie môže dostať studený arktický vzduch, ktorý rýchlo zmení jarný charakter počasia na zimný.
Takéto situácie nie sú výnimočné. V roku 2021 prišlo po teplom marci prudké ochladenie a sneženie krátko po sviatkoch. V roku 2023 zasiahla snehová vlna sever a východ Slovenska priamo počas Veľkého piatku. Ani aktuálny rok nie je výnimkou. Len pred niekoľkými dňami zasypalo sever Slovenska až 40 cm snehu. Aj to ukazuje, že jar sa u nás často začína veľmi nevyspytateľne a nám zostáva len dúfať, že sa čoskoro umúdri.
