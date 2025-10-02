Slovensko bez zastúpenia na dôležitom bezpečnostnom samite: Opozícia kritizuje vládu Fica, vraví o destabilizácii bezpečnosti

Foto: SITA/Milan Illík

Martin Cucík
SITA
K neúčasti Roberta Fica na bezpečnostnom samite Európskej únie sa vyjadrila opozícia, kritizuje kroky vlády.

Slovenská republika nemá na prebiehajúcom samite Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva v Kodani žiadneho zástupcu, kritizuje opozícia. Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok zdôraznil, že ak sa premiér nemôže zúčastniť na samite, mal by určiť, kto ho zastúpi.

Zároveň je podľa neho kľúčové, aby Úrad vlády SR, prípadne rezorty zahraničia a obrany, jasne predstavili slovenskú pozíciu k bezpečnostným opatreniam, o ktorých sa rokuje v Kodani.

Vláda doteraz postupovala zmätočne – napríklad keď Slovensko ani nepožiadalo byť súčasťou protidronovej obrany NATO,“ podotkol Korčok. Premiérovi Robertovi Ficovi zaželal skoré uzdravie, zároveň sa ho však pýta, ktorého z premiérov poveril zastupovaním na samite.

Pán premiér, koho ste požiadali? Českého premiéra asi sotva, keďže s ním vediete otvorenú vojnu, poľského podobne,“ podotkol. Podčiarkol, že na samite sa riešia základné veci týkajúce sa obrany, a ľudia majú právo vedieť, aké sú pozície vlády SR v takejto vážnej situácii.

Kritizuje aj Remišová

Vláda aj prezident pokračujú v destabilizácii bezpečnosti Slovenska a ohrozovaní národno-štátnych záujmov, uviedla poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Vláda a prezident podľa nej opäť ukázali, že keď ide o otázky národnej bezpečnosti, nie sú schopní realizovať ani také nevyhnutné minimum, ako je účasť na dôležitých medzinárodných rokovaniach.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

A nielenže na bezpečnostnom samite Slovensko nemalo svojho reprezentanta, podľa medializovaných zistení vláda ani nepožiadala o zastupovanie niektorého z prítomných zahraničných partnerov,“ uviedla Remišová. Podľa jej slov je zarážajúce, že k diktátorovi, ktorý ohrozuje Európu, chodí Fico do Moskvy ako na klavír, no keď európske štáty rozhodujú o obrane pred ruskou agresiou, Slovensko je vynechávané, prípadne tieto stretnutia ignoruje.

Remišová upozorňuje na to, že takýto prístup vedie k destabilizácii bezpečnosti Slovenska a oslabuje našu pozíciu v Európskej únii aj NATO.

Táto destabilizácia slovenskej národnej bezpečnosti nemôže skončiť dobre. Je zbytočné túto proputinovskú kolaborantskú vládu na čokoľvek vyzývať, a preto sa verejne pýtam prezidenta Pellegriniho, prečo rezignoval na výkon svojich právomocí v oblasti zahraničnej politiky a rozhodol sa prizerať, ako Ficova vláda likviduje medzinárodné postavenie Slovenska. Vyzývam ho, aby sa prestal venovať svojim papalášskym zábavkám či nákupom nových mercedesov a venoval sa haseniu požiaru v zahraničnej politike,” uzavrela Remišová.

Robert Fico neúčasť ospravedlnil

Predseda vlády Robert Fico sa v stredu ospravedlnil z účasti na neformálnom samite Európskej rady a samite Európskeho politického spoločenstva z dôvodu zhoršených zdravotných ťažkostí spojených s atentátom. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.

V stredu rokovali lídri EÚ o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu. Na siedmy samit Európskeho politického spoločenstva bolo pozvaných 47 predstaviteľov štátov z európskeho kontinentu. Témami diskusie je Ukrajina, bezpečnostná situácia v Európe a jej posilnenie v súčasnej geopolitickej situácii, migrácia, hybridné hrozby a ekonomická bezpečnosť.

