Gigantická spoločnosť Shein otvorí svoj prvý kamenný obchod: Stane sa tak už čoskoro, sídliť bude v tomto meste

Foto: Profimedia

Martin Cucík
Firma otvára svoj prvý stály kamenný obchod v Európe. Zároveň vytvorí približne 200 pracovných miest.

Čínska internetová platforma Shein, známa predovšetkým ako online gigant rýchlej módy, prichádza do Európy v podobe prvej kamennej predajne. Ako prvé si značka vybrala prestížne miesto, francúzsky obchodný dom BHV Marais, kde predajňa otvorí svoje brány už čoskoro.

Ako prvý príde na rad Paríž, kde už v novembri Shein spustí prevádzku v ikonickom obchodnom dome BHV Marais. V spolupráci so spoločnosťou Société des Grands Magasins, ktorá prevádzkuje zmienený obchodný dom BHV Marais aj sieť Galeries Lafayette, pribudne následne ďalších päť obchodov – v mestách Dijon, Reims, Grenoble, Angers a Limoges. Informoval portál WWD.

Firma zároveň prisľúbila, že v rámci partnerstva so Société des Grands Magasins vytvorí približne 200 priamych a nepriamych pracovných miest.

Náznaky na uliciach boli už skôr

Značka si už francúzskych zákazníkov postupne testovala krátkodobými akciami. V septembri pritiahla pozornosť parížskeho publika dočasným obchodom v štvrti Marais tesne pred týždňom módy, podobný dočasný obchod spustila aj minulý rok v Dijone. Najnovší parížsky obchod niesol tému „style hunt“, inšpirovanú rôznymi štvrťami metropoly, aby zdôraznil rozmanitosť parížskej módy.

Paríž je hlavným mestom módy a jeho silou je, že sa nedá zredukovať na jediný štýl,“ vysvetlil Quentin Ruffat, riaditeľ externých vzťahov Shein.

Presne to ponúkame v Sheine: rozmanitosť, ktorá umožňuje každému nájsť to, čo mu vyhovuje. Naši zákazníci si sami vyberajú, čo chcú nosiť, a našou úlohou je sprístupniť túto módu všetkým,“ dodal Ruffat.

