Slovenskí hokejisti prehrali s Rakúskom 2:3 po nájazdoch: Skomplikovali si situáciu na ceste za postupom do štvrťfinále

Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj tretí zápas na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme proti Rakúsku opäť v bránke so Samuelom Hlavajom. V prvej obrane hrali Dávid Mudrák a Samuel Kňažko a v elitnom útoku Samuel Honzek, kapitán Matúš Sukeľ a Samuel Takáč. Na tribúne zostali brankár Adam Húska, obranca Michal Beňo a útočník Matej Kašlík.

Po prvý raz na šampionáte si obliekol dres Maxim Čajkovič. Tímy nastúpili v týchto zostavách: Slovensko: Hlavaj – Mudrák, Kňažko, Grman, Koch, Ivan, Rosandič, Golian – Honzek, Sukeľ, Takáč – Chromiak, Dvorský, Sýkora – Lantoši, Krištof, Regenda – Roman, Čederle, Hrehorčák – Čajkovič

Rakúsko: Kickert – Wolf, Unterweger, Nickl, Heinrich, Maier, Biber, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Zwerger, Kasper – Raffl, Rohrer, Baumgartner – Lebler, Haudum, Huber – Achermann, Thaler, Kainz

Po prvej tretine slovenskí hokejisti prehrávali vo svojom treťom zápase na MS v Štokholme s Rakúskom 0:2.

V druhej tretine dalo Slovensko gól. Zákrok sa v 26. minúte vydaril Samuelovi Honzekovi. Napriek tomu sme ale po druhej tretine prehrávali 2:1.

Slovenskí hokejisti hrali vo svojom treťom zápase na MS v Štokholme po 3. tretine s Rakúskom nerozhodne 2:2. Duel sa tak po 60 minútach predlžoval.

Slovenskí hokejisti si na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme napokon pripísali druhú prehru a skomplikovali si situáciu v ceste za postupom do štvrťfinále. Vo svojom treťom vystúpení na turnaji podľahli Rakúsku 2:3 po nájazdoch a v priebežnej tabuľke im so 4 bodmi patrí 4. miesto.

„Čo sa týka víťazného nájazdu, rozhodcovia to videli tak, že najprv rakúsky hráč zakončil a potom bol faulovaný. Videli sme, že to bolo naopak. Rozhodcovia boli presvedčení o svojej pravde. My sme však zápas neprehrali v nájazdoch, ale v prvej tretine. Tú sme zaspali. Neboli sme v hre, Rakúšania boli aktívni a agresívni, vyhrávali súboje. Chalanom patrí ku cti, že to zvrátili a bojovali. Každý bod sa počíta, ale sklamanie tam je. Maxim Čajkovič odohral veľmi solídny zápas, priniesol energiu,“ vyjadril sa Vladimír Országh, hlavný tréner SR.

V ďalšom zápase A-skupiny sa mužstvo trénera Vladimíra Országha predstaví po dni voľna v stredu 14. mája o 16.20 h proti Francúzsku.