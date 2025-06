Slovenskí dovolenkári a cestovatelia majú dôvod na radosť: Na bratislavskom letisku pribudne až 9 nových liniek

Začiatkom júna pribúdajú na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave nové pravidelné letecké spojenia.

Letecká spoločnosť Ryanair spustila dnes novú pravidelnú linku do chorvátskeho Zadaru a od utorka pridá aj lety na grécky ostrov Skiathos. V letnej sezóne pribudne spolu deväť nových pravidelných liniek, ktoré okrem Ryanairu zabezpečí aj český dopravca Smartwings.

Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, len pred pár dňami pribudli aj pravidelné lety z Bratislavy do Tel Avivu v Izraeli a koncom júna sa navyše začne lietať s Norwegian do Kodane.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota uviedol, že dve nové letné linky Ryanairu sú súčasťou pätice nových leteckých spojení, ktoré spoločnosť otvorila v letnom letovom poriadku z Bratislavy.

„V apríli začal lietať pravidelne aj do Gdanska v Poľsku, do talianskeho mesta Bari a na hlavné milánske letisko Miláno-Malpensa,“ pripomenul Novota. Do Zadaru sa poletí z Bratislavy každý pondelok a piatok, na Skiathos sa od 3. júna bude lietať každý utorok a sobotu. „Odletom prvých cestujúcich letných liniek zároveň začíname letnú sezónu 2025. Obe linky sú v prevádzke dvakrát týždenne, do konca septembra,“ uviedla riaditeľka komunikácie Ryanairu pre strednú Európu a Baltik licja Wójcik-Gołębiowska.

Od júna navyše spúšťa svoje pravidelné linky aj letecký dopravca Smartwings. Počas letnej sezóny od júna do septembra tak budú môcť využiť cestujúci s odletom z Bratislavy aj priame lety na grécke ostrovy Rodos, Zakynthos a Kréta (Iraklio/Heraklion), do bulharského letoviska Burgas, do Larnaky na Cypre či na španielsky ostrov Malorka. „Spolu s pravidelnými letnými linkami dopravcu Smartwings tak na letisku pribúda od začiatku júna deväť pravidelných leteckých liniek, pričom nová linka do Tel Avivu pribudla len minulý týždeň. Od 28. júna budú spustené aj pravidelné lety do Kodane s nórskym dopravcom Norwegian,“ dodal Novota.

Najviac letov je naplánovaných do Antalye, Alghera či Hurghady

Najviac pravidelných a charterových letov je z Bratislavy počas leta naplánovaných do tureckej Antalye. Ide o takmer 1 300 príletov a odletov. Za ňou nasleduje Alghero na talianskej Sardínii, egyptská Hurghada, a okrem letov do Londýna a Milána sa medzi top destinácie leta dostala aj Larnaka na Cypre a Burgas v Bulharsku.

Celkovo bude z Bratislavy počas letnej sezóny prevádzkovaných 40 pravidelných liniek do 37 destinácií v 18 krajinách. Zabezpečí ich sedem leteckých dopravcov. „V období od júna do konca septembra je na bratislavskom letisku naplánovaných viac ako 7 500 pravidelných a charterových odletov a príletov, v rámci ktorých sa vybaví v letnej sezóne viac ako milión cestujúcich,“ uviedla Demovičová.

Letné dovolenkové lety doplní aj 43 charterových destinácií v 16 krajinách, ktoré zabezpečí 14 charterových leteckých spoločností. Novinkami v ponuke cestovných kancelárií sú napríklad lety do tureckej Alanye, Káhiry (Ain Sokhna) či egyptského El Alameinu.