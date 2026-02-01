Slovenskí dôchodcovia sa nemajú najhoršie: Sme na tom lepšie než 20 iných štátov vrátane našich susedov

Mnoho ľudí sníva o odchode do dôchodku v zahraničí, či už kvôli lepšiemu počasiu, pomalšiemu životnému tempu alebo nižším životným nákladom. Niektorých lákajú aj lepšie ekonomické vyhliadky, kvalitnejšia zdravotná starostlivosť alebo vyššia kvalita života. Často vyhľadávajú krajiny s nižšími nákladmi, aby si za svoje dôchodkové úspory mohli v cudzine dovoliť viac.
Nová analýza však ukazuje, že hoci sa niektoré krajiny môžu v určitých aspektoch zdať ideálne, môžu mať aj výrazné nevýhody. Štúdia od Natixis zohľadnila nespočetné množstvo faktorov – analyzovala prístup k zdravotnej starostlivosti a jej cenu, kvalitu života a financie na dôchodku, aby poskytla komplexný pohľad na každú krajinu. Na základe bodového hodnotenia v týchto kategóriách bol zostavený konečný rebríček, informuje portál MoneyWeek.
Od najlepších po najhoršie
Podľa globálneho indexu dôchodkov Natixis je najlepšou krajinou na dôchodok Nórsko so skóre 83 %. Táto severská krajina sa v prvej trojke drží už od roku 2012, pričom v rokoch 2022 a 2023 obsadila prvé miesto. Krajina exceluje v zdravotnej starostlivosti (4. miesto so ziskom 92 %) a v kvalite života (88 % – druhé najvyššie skóre v indexe). Nórsko mierne zaostáva len vo financiách, kde skončilo na 16. mieste, a to najmä kvôli relatívne vysokému daňovému zaťaženiu.
Druhou najlepšou krajinou je Írsko s celkovým skóre 82 %. Vďačí za to najmä silným ekonomickým výsledkom (76 % v kategórii financií), čo naznačuje, že dôchodcovia sú tam na tom finančne lepšie než inde. Natixis tiež vyzdvihuje kvalitnú správu vecí verejných, nízku infláciu a nižšie dane v porovnaní s ostatnými krajinami v rebríčku.
V indexe z roku 2024 bolo prvé Švajčiarsko, tento rok kleslo na tretiu priečku. Krajina však stále ohromuje tým, že sa umiestnila v prvej desiatke vo všetkých štyroch kľúčových kategóriách, čo z nej robí vynikajúceho „všeumelca“ pre život na dôchodku.
Naopak najhoršou, kde prežiť dôchodok, je podľa rebríčka India s celkovým hodnotením iba 8 %, čo je o 25 percentuálnych bodov menej ako v prípade druhej najhoršej krajiny. India prepadla v oblasti zdravia, kvality života aj materiálneho blahobytu. Paradoxne však dopadla dobre v indexe financií (64 bodov), čím predbehla aj Nemecko či Dánsko.
Druhou najhoršou je Kolumbia so skóre 33 %. Jej nízke umiestnenie spôsobil najmä katastrofálny výsledok v indexe materiálneho blahobytu (len 7 %). V ostatných kategóriách (zdravie, kvalita života, financie) sa pohybuje na priemernej úrovni okolo 55 – 60 %.
Turecko skončilo ako tretie od konca so ziskom 42 %. Hoci je toto skóre výrazne nižšie ako u top krajín, stále je citeľne vyššie než v Kolumbii či Indii. Turecko zápasí najmä s kvalitou života a materiálnym zabezpečením, no prekvapivo vysoko boduje v zdravotníctve (65 %), čím prekonáva mnohé iné krajiny v zozname.
Čo sa týka našich susedných štátov, Česká republika sa objavila na 11. priečke, Poľsko na 28. mieste rebríčka a Maďarsko na 33. priečke. Samotné Slovensko skončilo na 24. priečke, čím prekonalo nielen Poľsko a Maďarsko, ale aj ďalších 18 krajín, ktoré sa umiestnili pod ním. Celkovo tak podľa štúdie existuje 20 krajín, kde sa majú dôchodcovia horšie ako na Slovensku, pričom celkové skóre, ktoré naša krajina dosiahla, predstavuje 66 %.
