Svojho manžela stretla v škole ako študentka: Medzi dvojicou je 40-ročný rozdiel, reakcia okolia vás prekvapí

Pár z Talianska sa netají tým, že kedysi boli študentkou a učiteľom.

63-ročný muž a jeho 23-ročná manželka majú pozoruhodný vekový rozdiel. Možno by na tom v tejto dobe nebolo nič divné, ak by žena v skutočnosti nebola jeho študentkou. Muž menom Massimom ju učil na strednej škole a už vtedy si predstavovala, že by raz pre ňu mohol byť ten pravý. 

Minea Pagni sa s Massimom zoznámila pred niekoľkými rokmi, keď bola jeho študentkou. Priznáva, že už vtedy k nemu prechovávala sympatie. Opätovne sa stretli pred pár rokmi, keď sa Minea vrátila do rodného mesta a náhodou ho zahliadla pri nakupovaní. Vtedy sa rozhodli vymeniť si telefónne čísla, píše portál Mirror.

Vždy v nej vzbudzoval záujem

Pár z Talianska sa prvýkrát znovu stretlo náhodou po tom, ako Minea ukončila strednú školu, keď sa uvideli v kníhkupectve. Študentka vysvetlila: „Chystala som sa stihnúť vlak domov a on tam bol kvôli sérii konferencií. Rozprávali sme sa o knihách, o živote a smiali sme sa. Pred odchodom som mu dala svoje telefónne číslo. Pre mňa opätovné stretnutie s ním znamenalo znovu sa spojiť s niekým, kto hral dôležitú úlohu v mojom osobnom formovaní.“

Minea spomína, že už počas jej stredoškolských čias bol Massimo pedagógom, ktorý v nej dokázal prebudiť skutočný záujem o vedomosti a kritické myslenie. Podľa jej slov išlo o kľúčové obdobie jej formovania: „Vo veku, keď je človek ešte hlboko ovplyvniteľný, bol jedným z tých dospelých, ktorí vám dajú pochopiť, že štúdium nie je povinnosť, ale voľba, ktorá vás môže skutočne urobiť slobodnými.“

Hoci ich vzťah spočiatku fungoval na diaľku, Minea je presvedčená, že odlúčenie ich puto len utužilo. Vysvetľuje, že práve tento čas a priestor im pomohli uistiť sa, že ich city nie sú len chvíľkovým rozmarom, ale ide o „vedomú voľbu urobenú v prítomnosti medzi dvoma uvedomelými dospelými ľuďmi.“

Vek ani majetkové pomery pre ňu nikdy neboli pri hľadaní partnera podstatné. Tvrdí, že hoci mala vzťahy aj so svojimi rovesníkmi, často v nich pociťovala nepochopenie a odstup. Práve pri Massimovi našla to, čo jej predtým chýbalo: „To, čo ma vždy dojímalo, nebol nikdy jeho vek, ale to, aký je človek. S Massimom sa napriek vekovému rozdielu cítim vypočutá, podporovaná, skutočne videná a prijatá taká, aká som.“

A čo sa týka reakcie ich okolia, bola lepšia, než si viete predstaviť.

Reakcia okolia

Minea, ktorá je dnes študentkou univerzity, prezradila: „Ľudia, ktorým na nás úprimne záleží – blízki priatelia, tí, ktorí nás skutočne poznajú – potrebovali veľmi málo času na to, aby to pochopili. Doslova po pár hodinách, čo nás videli spolu, mnohí povedali to isté: že sme stvorení jeden pre druhého.“

Podľa jej slov je medzi nimi niečo, čo presahuje vek: hlboká spriaznenosť, podobný pohľad na svet, spôsob komunikácie a vzájomná prítomnosť. Negatívne úsudky podľa nej prichádzajú väčšinou z diaľky od ľudí, ktorí si nárokujú právo súdiť bez toho, aby ich poznali.

Pre Mineu a Massima, ktorý je dnes profesorom, veková bariéra neexistuje. Študentka vysvetlila: „Sme zladení v rozhodnutiach, ktoré robíme, v tom, ako trávime čas, a v prioritách, ktoré pripisujeme zásadným etapám nášho života. Mala som vzťahy s ľuďmi vekovo oveľa bližšími, a predsa hlboko vzdialenými na ľudskej úrovni. S Massimom, a len s ním, som napriek 40-ročnému rozdielu našla vzácnu blízkosť, hlbokú harmóniu a citový jazyk, ktorý skutočne rezonuje s mojím. Vek je jednoducho fakt.“

Hovorí tiež, že sa jej každý deň ozývajú ženy so žiadosťou o radu. Povedala: „Dostávam správy od žien, ktoré mi zverujú intímne úlomky svojich životov – ženy, ktoré nevedia, ako pomenovať svoj vzťah pred rodičmi, ženy, ktoré sa priznávajú, že sa cítia nepríjemne, keď kráčajú vedľa muža, ktorého milujú, pretože sa boja pohľadov ostatných.“

Ich vzťah sa tak stal vzorom pre všetkých, ktorí sa snažia ukázať, že na vekovom rozdiele nezáleží a podľa Mineiných slov teraz ona ich príbeh zdieľa na sociálnych sieťach preto, aby v budúcnosti podobné vzťahy už nevyvolávali škandál. S Massimom sa cíti vypočutá, podporovaná a prijatá taká, aká v skutočnosti je.

