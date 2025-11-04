Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky

Ilustračná foto: interez.sk

Jakub Baláž
Vianočné trhy
Trhy v našom hlavnom meste čakajú oproti minulému roku viaceré zmeny – jednou z nich je zvýšenie DPH za nájom pre stánkarov o tri percentuálne body.

Dobrá nálada, rozprávkovo osvetlené námestia, vôňa chutného jedla a vianočného punču. Aj tieto elementy evokujú, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku, ku ktorým neodmysliteľne patrí návšteva vianočných trhov. Tie neobídu ani naše hlavné mesto a my sme zisťovali, aké zmeny na trhovníkov čakajú, a tiež to, ako sa zmenili podmienky pre obchodníkov.

Kým v roku 2023 išli ceny na bratislavských vianočných trhoch za jedlá a nápoje medziročne mierne hore, vlani na návštevníkov zdražovanie nečakalo. Platilo to aj o cenách za prenájom jednotlivých stánkov, ktoré s jednou výnimkou oproti predvlaňajšku klesli. Tento rok však bude situácia mierne odlišná.

Viac z témy Vianočné trhy:
1.
Varené víno si tu dáte za 98 centov, ubytujete sa za 38 eur: Toto sú najlacnejšie vianočné trhy v Európe
2.
Dve slovenské mestá sa objavili v prestížnom rebríčku európskych vianočných trhov: Pravdepodobne vás tu čaká snehová rozprávka
3.
Ubytujete sa za necelých 17 eur: Toto je európske mesto Vianoc pre rok 2025. Možno vám sem ani nenapadlo ísť
Zobraziť všetky články (32)

Vyplýva to z dokumentov, ktoré zverejnili organizátori – Technické služby Starého Mesta (TSSM) a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).

Zmena pri možnostiach prenájmu, vyššia bude aj DPH

Bratislavské vianočné trhy začínajú 27. novembra, a to ako na Hlavnom námestí, tak aj na Hviezdoslavovom námestí. V oboch prípadoch potrvajú do 6. januára. Výberové konanie pre stánkarov už tradične prebiehalo ešte počas roka a ako bolo avizované, tento rok ich čakajú zmeny.

Prvou zásadnou novinkou je cena za prenájom, respektíve spôsob cenotvorby. Ešte vlani si obchodníci mohli vybrať, či na námestiach budú pôsobiť iba v takzvanom hlavnom období, teda do 23. decembra, prípadne či si fixne priplatia a pokrmy alebo tovar budú ponúkať až do 6. januára. Finálna cena teda bola v dvoch variantoch, pričom tento rok je pevne stanovená na celé obdobie (až do 6. januára).

Ako v dokumente uviedla akciovka TSSM, pevná cena pre stánkarov platí aj v prípade, že si zvolia iba „skrátené obdobie“ do 23. decembra. Ako nám potvrdili zástupcovia tohto organizátora, nikto z obchodníkov nebude nútený predávať až do 6. januára.

Veríme, že dôležité informácie by mali byť prístupné pre všetkých. Tento PREMIUM článok si preto môžeš prečítať ZADARMO

Rozhodnutie je na samotných prevádzkovateľoch. Minulý rok sa len šesť predajcov rozhodlo nepokračovať aj v povianočnom období,“ uviedla pre interez Renáta Rafayová z TSSM.

Podľa BKIS takéto rozhodnutie prispeje k lepšej celistvosti fungovania trhov a zníži sa riziko toho, že po 23. decembri ostanú niektoré stánky pre zákazníkov zatvorené.

Druhou zmenou je pre obchodníkov fakt, že tento rok sa budú musieť popasovať s 23 % DPH. Medziročne tak ide o trojpercentný nárast. Pochopiteľne, platí to ako v prípade trhov pod hlavičkou TSSM, tak aj pre BSIK.

Foto: interez.sk

Čo sa týka trhov na Hlavnom námestí, zaujímavou novinkou je to, že budú otvorené aj 26. decembra, teda počas 2. sviatku vianočného. Ako zástupcovia BKIS pre interez objasnili, 2. sviatok vianočný je silný aj z hľadiska návštevnosti Bratislavy turistami a fakt, že budú trhy k dispozícii počas tohto dňa, určite poteší tiež domácich. Zároveň ide o pridanú hodnotu aj pre samotných predajcov.

Typy stánkov ani vizuál sa nemenia, rozdielne sú ceny

Zo zverejnených dokumentov je zrejmé, že na návštevníkov čaká známe rozloženie stánkov, ich vizuál ako aj typ. V oboch prípadoch bolo do výberového konania ponúknutých šesť druhov prevádzok s označeniami – VD, BP, JnPK1, JnPK2, RN a EN.

Ku všetkým spomínaným sumám je potrebné pripočítať 23 % DPH, ktorá v základnom cenníku nie je zahrnutá.

Prvý typ s označením VD je určený výlučne na darčekové predmety a jeho minimálna cena začína v prípade TSSM na úrovni 2 950 eur, v prípade BKIS 2 700 eur. Len pre porovnanie, vlani stál tento typ stánku v skrátenom období 2 500 eur – obchodníci však mali možnosť si svoju činnosť predĺžiť do 6. januára za 400, respektíve 500 eur.

Akýsi upgrade oproti základnému stánku predstavuje typ prevádzky s označením BP, kde sa okrem vianočných darčekov môžu predávať aj balené potraviny. Jeho cena začína na Hviezdoslavovom námestí zhodne na úrovni 2 950 eur, na Hlavnom námestí obchodníci zaplatia 2 700 eur.

Stánok typu JnPK1 je určený na prípravu a predaj jedla s priamou konzumáciou bez možnosti predávať nápoje. Cena minimálneho nájmu začína na sume 7 680 eur v prípade TSSM a 8 700 eur na Hlavnom námestí pod taktovkou BKIS.

Foto: interez.sk

Väčšou alternatívou je JnPK2 – tento typ dočasnej prevádzky má rovnaké pravidlá ako JnPK1, no jeho cena už presiahla hranicu 10 000 eur. Ak by sme mali byť konkrétnejší, na Hviezdoslavovom námestí je minimálna cena nájmu 12 400 eur, na Hlavnom námestí zase 17 600 eur.

Najdrahším typom stánku je ten, ktorý sa ukrýva pod označením RN a je určený na predaj rozlievaných nápojov. Pôjde teda o miesto, kde si môžete objednať nealkoholické drinky, punč, varené víno či liehoviny výlučne zmiešané s nealkoholickým nápojom. Na Hviezdoslavovom námestí obchodníci za nájom zaplatia minimálne 18 600 eur, na Hlavnom námestí dokonca 19 400 eur.

Medziročné porovnanie cien

Hviezdoslavovo námestie (rok 2024/rok 2025):

Typ VD: 2 500 eur (+ 400 eur)/2 950 eur

Typ BP: 2 500 eur (+ 400 eur)/2 950 eur

Typ JnPK1: 6 500 eur (+ 950 eur)/7 680 eur

Typ JnPK2: 10 500 eur (+ 1 400 eur)/12 400 eur

Typ RN: 15 800 eur (+ 1 900 eur)/18 600 eur

Typ EN: 6 500 eur (+ 950 eur)/7 680 eur

*suma v zátvorke predstavuje voliteľný fixný doplatok v prípade, že sa obchodník rozhodol v prevádzke pokračovať až do 6. januára.

Hlavné námestie (rok 2024/rok 2025):

Typ VD: 2 500 eur (+ 500 eur)/2 700 eur

Typ BP: 2 500 eur (+ 500 eur)/2 700 eur

Typ JnPK1: 8 100 (+ 1 700 eur)/8 700 eur

Typ JnPK2: 16 700 eur (+ 3 100 eur)/17 600 eur

Typ RN: 18 100 eur (+ 3 700 eur)/19 400 eur

Typ EN: 4 300 eur (+ 900 eur)/4 600 eur

Na porovnaní je teda vidieť, že cena nájmu počas celého obdobia trvania trhov na prvý pohľad klesla. Tento fakt určite poteší stánkarov, ktorí uplynulé roky na námestiach zotrvali aj po hlavnom období. Naopak, viac zaplatia aj tí, ktorí chceli svoju činnosť po 23. decembri zabaliť (z celkového počtu ide o výraznú menšinu, pozn. red.). Samozrejme, do úvahy ale treba brať aj to, že k uvedeným cenám sa pripočítava DPH, ktorá sa medziročne zvýšila o tri percentuálne body.

Zároveň, kým tento rok začínajú trhy 27. novembra, vlani sa ich začiatok datoval na 21. november zhodne s koncom 6. januára. Trhovníci, ako aj obchodníci si tak užili šesť celých dní naviac. V prepočte ceny prenájmu na deň by sa tak konečná suma podľa organizátorov malo hýbať zhruba na vlaňajšej úrovni.

Foto: interez.sk

Z biznisového hľadiska je v hre skutočne viacero zásadných premenných, ktoré musia prevádzkovatelia stánkov brať do úvahy. Zanedbateľné nebudú ani náklady na suroviny či pracovnú silu. Konečná cena, ktorú si návštevníci zaplatia, sa teda netvorí ľahko a v súčasnosti je náročné odhadnúť, či si za príjemnú atmosféru a obľúbené pokrmy tento rok priplatíme viac peňazí.

Renáta Rafayová z Technických služieb Starého Mesta však uviedla, že urobia všetko pre to, aby boli vianočné trhy cenovo dostupné pre každého.

Preto tento rok zavádzame špeciálne produkty a zvýhodnené ponuky (tzv. „TIP“) v každom stánku, napríklad 2 + 1 zadarmo či najdostupnejšie menu v ponuke,“ uviedla s tým, že predajcovia sú k takýmto krokom zmluvne zaviazaní. „Chceme, aby si atmosféru Vianoc na našom námestí mohol vychutnať naozaj každý,“ uzatvorila.

Rovnakú myšlienku odprezentovala aj Katarína Hulíková, riaditeľka BKIS. Takzvaný Vianočný tip by mal v praxi ponúknuť výhodnú kombináciu jedál či nápojov – tá sa bude naprieč stánkami líšiť.

Vianočný tip má sprístupniť lokálnu gastronómiu, zachovať vianočné trhy lákavé pre širokú verejnosť a zabezpečiť cenovo dostupnú ponuku jedál či nápojov tak, aby si sviatočnú atmosféru mohlo užiť viac ľudí,“ dodali zástupcovia BKIS.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac