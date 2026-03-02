Slovenské národné divadlo má nové vedenie: Ministerka Šimkovičová vymenovala Zuzanu Ťapákovú

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Nina Malovcová
TASR
Kríza v kultúre
Päťročný mandát jej začal plynúť v pondelok.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) vymenovala do funkcie generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla (SND) Zuzanu Ťapákovú. Päťročný mandát jej začal plynúť v pondelok.

TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie ministerstva kultúry Petra Demková„Ministerstvo kultúry SR pozitívne vníma kvalitu umeleckej činnosti SND, nárast vlastných príjmov divadla a tiež silnú priazeň publika. Návštevnosť SND prekročila za posledné dva roky 280 000 divákov ročne. SND sa za rok 2025 podarilo medziročne zvýšiť vlastné tržby plynúce zo vstupného, nájomného, či sponzoringu z 8,402 milióna eur na 8,692 milióna eur,“ uviedla Demková.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Kultúrne dedičstvo Slovenska ohrozené: NKÚ varuje pred zlým riadením celého rezortu
2.
Predajňová má novú funkciu. Vracia sa do vedenia Múzea Betliar. Zamestnanci, ktorí ju kritizovali, tam už nepracujú
3.
Pauhofová o prepúšťaní v SND: Vysvetlila, prečo ponúkla svoje miesto a spochybnila prínos konsolidácie
Zobraziť všetky články (114)

Očakávania od nového vedenia divadla

Ako doplnila, zriaďovateľ od štatutára očakáva systémové a projektové riadenie divadla, ale aj ekonomicky udržateľnú programovú štruktúru. V dramaturgii očakáva „návrat ku klasickým dielam slovenských a svetových autorov“. Ťapáková viedla divadlo ako dočasne poverená riaditeľka od augusta 2024, kedy ju do tejto funkcie vymenovala ministerka Šimkovičová.

Foto: TASR/Dano Veselský

Predchádzajúceho generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku predtým šéfka rezortu odvolala. Krok zdôvodnila závažnými pochybeniami z jeho strany i celkovou stratou dôvery. Drlička pochybenia odmietal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku vyrastá športová hviezda. Máme mládežnícku majsterku sveta, predviedla famózny výkon

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac