Na Slovensku vyrastá športová hviezda. Máme mládežnícku majsterku sveta, predviedla famózny výkon

Foto: TASR - Jakub Kotian

Martin Cucík
TASR
Michaela Straková sa profiluje ako možná nádej slovenského biatlonu.

Slovenská biatlonistka Michaela Straková sa stala majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch kadetiek na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi. Na strelnici spravila iba jedinú chybu a na 10 km trati triumfovala s veľkým náskokom 1:05,6 minúty pred Nórkou Hannou Voelstadovou. Bronz získala Viktorija Chvostenková z Ukrajiny (+1:19,7 min).

Osemnásťročná slovenská reprezentantka si tak pripísala do zbierky ďalší výrazný úspech, vlani na zimnom EYOF-e v gruzínskom Bakuriani získala zlato vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.

Štartovala som s dobrým číslom, takže tie prvé kolá to bolo lepšie. Počasie nám dnes nepraje a po slnečných dňoch máme možno dva stupne a lejak. Trošku to bol šok, ale snažila som sa s tým na trati popasovať najviac, ako to išlo. Jedna chybička na strelnici bola, ale za tri nuly som veľmi rada. Je z toho prvé miesto, takže sa nemám na čo sťažovať,“ uviedla Straková pre slovenskybiatlon.sk.

Michaela Straková získala ocenenie za mimoriadny výkon počas galavečera TIPOS Biatlonista roka 2025. Foto: TASR – Ján Krošlák

V nedeľňajšej súťaži mala od úvodu skvelý bežecký čas, no na prvej ležke minula jeden terč a priebežne bola na 18. mieste so stratou 46 sekúnd na najlepšie. Ďalšie tri položky však zvládla bezchybne, postupne sa dostala na druhé miesto a keď Voelstadová na poslednej stojke zaváhala a minula dva terče, celkovo tri, mladá Slovenka sa dostala na prvú priečku, z ktorej ju už žiadna súperka nezosadila.

Trio našich reprezentantiek

Straková mala nakoniec aj najlepší bežecký čas o sekundu pred nórskou súperkou: „Som veľmi rada, že som sa s ňou mohla potiahnuť. Videla som ju pred sebou alebo sme sa predbiehali podľa toho, kto ako vyšiel zo strelnice. Na trati robím, čo viem. Na strelnici je to o niečom úplne inom a snažím sa čo najmenej premýšľať.“

V nedeľu štartovali aj ďalšie tri Slovenky. Ema Malíková skončila s dvoma chybami na strelnici na 29. mieste s mankom 5:57,5 minúty na svoju krajanku. Barbora Fedorová bola s troma chybami 41. (+7:24,1) a Dominika Patrášová minula štyri terče a obsadila 52. priečku (+8:22,8 min).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Čo robiť, ak sa ocitnete blízko vojenského konfliktu: Ubytujte sa na prízemí, pláž je bezpečné miesto
Útok na Irán
Čo robiť, ak sa ocitnete blízko vojenského konfliktu: Ubytujte sa na prízemí, pláž je bezpečné miesto
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac