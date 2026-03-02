Na Slovensku vyrastá športová hviezda. Máme mládežnícku majsterku sveta, predviedla famózny výkon

Slovenská biatlonistka Michaela Straková sa stala majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch kadetiek na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi. Na strelnici spravila iba jedinú chybu a na 10 km trati triumfovala s veľkým náskokom 1:05,6 minúty pred Nórkou Hannou Voelstadovou. Bronz získala Viktorija Chvostenková z Ukrajiny (+1:19,7 min).
Osemnásťročná slovenská reprezentantka si tak pripísala do zbierky ďalší výrazný úspech, vlani na zimnom EYOF-e v gruzínskom Bakuriani získala zlato vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.
„Štartovala som s dobrým číslom, takže tie prvé kolá to bolo lepšie. Počasie nám dnes nepraje a po slnečných dňoch máme možno dva stupne a lejak. Trošku to bol šok, ale snažila som sa s tým na trati popasovať najviac, ako to išlo. Jedna chybička na strelnici bola, ale za tri nuly som veľmi rada. Je z toho prvé miesto, takže sa nemám na čo sťažovať,“ uviedla Straková pre slovenskybiatlon.sk.
V nedeľňajšej súťaži mala od úvodu skvelý bežecký čas, no na prvej ležke minula jeden terč a priebežne bola na 18. mieste so stratou 46 sekúnd na najlepšie. Ďalšie tri položky však zvládla bezchybne, postupne sa dostala na druhé miesto a keď Voelstadová na poslednej stojke zaváhala a minula dva terče, celkovo tri, mladá Slovenka sa dostala na prvú priečku, z ktorej ju už žiadna súperka nezosadila.
Trio našich reprezentantiek
Straková mala nakoniec aj najlepší bežecký čas o sekundu pred nórskou súperkou: „Som veľmi rada, že som sa s ňou mohla potiahnuť. Videla som ju pred sebou alebo sme sa predbiehali podľa toho, kto ako vyšiel zo strelnice. Na trati robím, čo viem. Na strelnici je to o niečom úplne inom a snažím sa čo najmenej premýšľať.“
V nedeľu štartovali aj ďalšie tri Slovenky. Ema Malíková skončila s dvoma chybami na strelnici na 29. mieste s mankom 5:57,5 minúty na svoju krajanku. Barbora Fedorová bola s troma chybami 41. (+7:24,1) a Dominika Patrášová minula štyri terče a obsadila 52. priečku (+8:22,8 min).
