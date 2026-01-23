Slovenské mamičky si ich zamilovali: V kalendári ich takmer nevidieť, no v škôlkach sú tieto dve mená hitom

Dana Kleinová
Ak ich nájdete v kalendári, máte šťastie.

Kalendáre sú plné krásnych mien, z ktorých si môžu budúce mamičky vyberať. Niektoré pritom hľadajú inšpiráciu aj v knihách s detskými menami, no v súčasnosti sú populárnejšie online poradne. Tam totiž dostanú aj názory iných mamičiek a navyše sa dozvedia aj o menách, ktoré často v kalendári nenájdete.

Mená v kalendári sa menia. Kým kedysi v jeden deň oslavovalo len jedno meno, zriedkavo dve, dnes už nájdete kalendáre, v ktorých sú pri jednom dátume napísané aj tri mená. V rozšírenej verzii dokonca až 7 či neuveriteľných 13. Napríklad 4. januára podľa rozšíreného kalendára oslavujú meniny Drahoslav, Drahoľub, Drahoľuba, Drahomil, Drahomila, Drahoň, Drahoš, Duchoslav, Duchoslava, León, Leóna, Leónia a Títus.

Populárne mená, ktoré si miesto v kalendári ešte stále hľadajú

Medzi menami v rozšírenom kalendári, ktoré sa nie vždy prebojujú aj do tých klasických, sú pritom dve, ktoré sú na Slovensku mimoriadne populárne. Hitom pri dievčenských menách je Mia, zatiaľ čo pri chlapčenských je to Mateo. Už na prvý pohľad je jasné, že tieto mená nemajú slovenské korene a prevzali sme ich zo zahraničia.

Meno Mia je pritom skráteninou mena Maria, pričom sa táto prezývka časom tak spopulárnila, že sa začala brať ako samostatné meno, upozorňuje portál babycenter. Nie tak div, že ho v rozšírenom, ale tiež v niektorých klasických kalendároch, nájdete pri dátume 12. septembra, teda v rovnaký deň ako oslavuje Mária.

Meno Mateo je španielskou a talianskou verziou mena Matej. V angličtine zas poznajú toto meno ako Matthew. Písať sa však môže aj Matteo s dvoma t, no táto verzia sa zatiaľ na Slovensku až tak neustálila. Meno Mateo oslavuje meniny 24. februára spolu s Matejom, Matiasom či Matiášom.

Čo sa týka štatistík, podľa údajov Ministerstva vnútra meno Mia sa prvýkrát dostalo do rebríčka TOP50 mien, ktoré mamičky dávali v danom roku svojim novorodencom, v roku 2011 a odvtedy sa stalo jeho stálicou. Posledné roky sa pritom drží v prvej 15 a zatiaľ najvyššie bolo na 9. priečke.

V prípade Matea sledujeme podobný jav. Prvýkrát sa toto meno objavilo v TOP50 v roku 2019 a odvtedy sa po rebríčku šplhá stále vyššie s výnimkou roku 2021, kedy sa v ňom vôbec neumiestnilo. Najvyššie zatiaľ bolo na priečke číslo 31. Oveľa populárnejšou je totiž verzia Matias, ktorá sa v roku 2023 vyšplhala do TOP20 a odvtedy sa tam drží.

