Kto má svätožiaru a kto rohy? Spoznajte najväčších anjelov a diablov podľa mesiaca narodenia

Už od nepamäti ľudia radi hľadajú súvislosti medzi dátumom narodenia a povahou človeka. Niekto verí horoskopom, iný sa na podobné rebríčky pozerá s nadhľadom a berie ich skôr ako zábavu. Poďte o krok ďalej a pozrite sa na jednotlivé mesiace narodenia od tých najväčších „anjelov“ až po úplných „diablov“. Výsledok je provokatívny, prehnaný, miestami drsný, no hlavne písaný s humorom a iróniou.
Portál Collective World zostavil rebríček, ktorý však netreba brať vážne – ide skôr o hravý pohľad na to, ako by mohol vyzerať charakter ľudí, keby ho hodnotili nebeské aj pekelné sily. Inak povedané, v zozname sa nachádzajú mesiace narodenia, ktoré prezrádzajú, či ide o tie najlepšie bytosti s čistou dušou a úmyslami, alebo naopak, ľudí, s ktorými by nikto nechcel tráviť čas.
Október
Na samotnom vrchole rebríčka sa nachádza október. Ľudia narodení v tomto mesiaci sú vykreslení ako čisté, takmer nadpozemské bytosti. Ich dobrota je taká silná, že by sa vraj mali báť, aby ich jedného dňa anjeli neodniesli späť do neba. Pôsobia nevinným, láskavým dojmom a často sú považovaní za morálny kompas svojho okolia.
