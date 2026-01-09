Mamičky pobláznil nový hit: Toto meno sa na Slovensku udomácnilo tak rýchlo, že sa píše už dvoma spôsobmi

S koncom roka prišli aj štatistiky ukazujúce popularitu detských mien za uplynulý rok. Tie dokazujú, že niektoré trendy sa menia, no v popredí sa stále bije najmä klasika so zahraničím. Prvé priečky pritom roky ostávajú rovnaké, a tak každý vie, že Sofiu a Jakuba len tak ľahko žiadne meno neprekoná. Jednému dievčenskému však stále viac stúpa popularita.
Nárastu na obľúbenosti sa v roku 2025 tešila napríklad Rebeka. Toto biblické meno už dnes môžeme považovať za nadčasové a od roku 2002, kedy sa prvýkrát objavila v rebríčku TOP 50 mien, sa neustále šplhá hore a naberá na popularite. Je tu však ešte jedno meno, ktoré mamičky čoraz viac dávajú svojim dcéram. Dokonca natoľko, že sa na Slovensku začalo písať dvojako, v snahe udomácniť sa.
Malých Melis je stále viac
Meno Melisa si drží stále miesto v rebríčku TOP 50 mien na Slovensku od roku 2020. Postupne sa šplhá priečkami a v roku 2023 sa dokonca do prvej 50 dostali oba varianty – Melissa aj Melisa. Zdá sa pritom, že u nás prevláda najmä tá viac slovensky vyzerajúca verzia, teda len s jedným s.
Ako píše portál Zones, toto meno má grécky pôvod a znamená „včela“. V gréckej mytológii bola Melisa nymfa, ktorá sa starala o mladého Dia a navyše objavila spôsob, ako získavať med. Bola vnímaná ako symbol plodnosti, pracovitosti a sladkosti. Rovnako tak aj nositeľky tohto mena zvyknú byť vnímané ako pracovité a s dobrou až „sladkou“ energiou. Meniny oslavuje 15. septembra.
Dôkazom popularity tohto mena sú aj štatistiky pôrodnice v Starej Ľubovni. Podľa informácií, ktoré zverejnila na Facebooku, sa tam v uplynulom roku narodilo 616 dievčatiek a najčastejšie dostávali práve meno Melisa alebo Melissa. Narodilo sa im tam tiež viacero dievčatiek s menom Emma/Ema alebo Noemi.
