Slovenské firmy hlásia rekordné tržby: Startup z Bratislavy predstavil AI, ktorá zarába za 2 minúty

Kaviareň, kde po desiatej káve dostanete jednu zadarmo, barber shop odmeňujúci pravidelných zákazníkov, či obchod, kde zbierate body za nákupy. Problém je, že väčšina týchto kariet skončí zabudnutá v peňaženke alebo sa stratí ešte skôr, než sa zaplní.
Aj preto dnes podniky hľadajú jednoduchšie riešenia. Na Slovensku vznikol start-up, ktorý sa rozhodol tento problém vyriešiť úplne inak – nie aplikáciou, nie plastovou kartou, ale systémom, ktorý funguje priamo v mobile bez sťahovania. Najnovšie ho poháňa aj umelá inteligencia.
Riešenie dnes využívajú podniky ako Aura, Freym, Fach, Jovipoint, Hotel Demänová, Ráno či sieť práčovní, pričom niektoré z nich hovoria o zvýšení tržieb o tisíce eur.
O tom, ako sa im to podarilo a koľko vďaka tomu podniky dokážu zarobiť, sme sa rozprávali s jedným zo zakladateľov platformy Rewardly Danielom Gašparíkom.
Začali ste len nedávno a napriek tomu vás dnes vidno v množstve podnikov po celom Slovensku. Ako sa vám to podarilo?
Na začiatku sme museli prevádzkam dokázať, že to, čo hovoríme, nie sú len marketingové sľuby. Najnáročnejšie bolo presvedčiť ich, že náš systém im vie priniesť reálnu hodnotu, pretože dovtedy mali skôr opačné skúsenosti.
Zlom prišiel vo chvíli, keď prvé podniky uvideli výsledky na vlastných dátach a ich zákazníci začali Rewardly reálne používať. Vtedy pochopili, že ich neklameme a že čísla, o ktorých sme hovorili, naozaj sedia. Dokonca sa stávalo, že ľudia sami chodili do prevádzok a pýtali sa, či už majú Rewardly.
Podniky tak zrazu cítili, že o riešenie je záujem aj zo strany zákazníkov. Dalo by sa povedať, že marketing následne chytil virálny aspekt a veľkú časť rastu nám priniesli práve odporúčania od existujúcich klientov.
Koľko si podniky reálne prilepšia vďaka Rewardly? Je rozdiel medzi malými a veľkými prevádzkami?
Výsledky sa líšia podľa toho, ako intenzívne podnik využíva jednotlivé časti nášho produktu. Pri menších prevádzkach, napríklad v kaviarňach, ide často o stovky eur navyše každý týždeň, čo je výrazne viac, než koľko stojí náš mesačný poplatok. Väčšie podniky či celé reťazce sa dokážu dostať až na desaťtisíce eur týždenne, najmä keď využívajú celý ekosystém nástrojov vrátane marketingových kampaní a digitálnych voucherov.
Práve vouchery sú pre mnohé prevádzky úplne novým zdrojom príjmov. Napríklad kaviareň Ráno, ktorá patrila medzi našich prvých klientov, zvýšila tržby približne o 32 % aj vďaka digitálnym darčekovým poukazom.
Zákazníci si ich dnes môžu kúpiť online, dokonca aj zo zahraničia, čo podnikom prináša tržby, ktoré by bez Rewardly pravdepodobne vôbec nevznikli.
Celkovo teda platí, že malé aj väčšie prevádzky zarábajú dvoma spôsobmi – vyššou návratnosťou zákazníkov a novými príjmami z voucherov.
Mnohé prevádzky sa obávajú, že nové technológie sú zložité. Ako rýchlo sa dá Rewardly nasadiť?
Vďaka Rewardly AI onboarding je veľmi rýchly. Podnikateľ dokáže spustiť kompletný loyalty program na mieru za menej ako dve minúty.
Rewardly AI automaticky nájde na internete logo firmy, identifikuje brandové farby, navrhne dizajn digitálnej karty, nastaví mechaniku odmien, vytvorí úrovne vernostného programu a taktiež nastaví logiku celého systému. Ak chce podnikateľ program upraviť, môže ho manuálne editovať. Ak nie, systém ho pripraví automaticky.
Výsledkom je vernostný program, ktorý je pripravený prakticky okamžite, bez marketingového tímu či zložitého nastavovania.
Akú spätnú väzbu dostávate najčastejšie od podnikov, ktoré Rewardly používajú?
S našimi klientmi sme v pomerne úzkom kontakte, takže väčšina podnetov sa k nám dostane veľmi rýchlo. Najčastejšie ide o menšie vylepšenia, občas sa objaví nejaký bug alebo požiadavka na prepojenie s ďalšími systémami. Na tieto veci reagujeme priebežne, aby zmeny podniky pocítili čo najskôr v praxi.
Donedávna sme podnikom pomáhali aj s nastavením celého procesu – od grafiky až po marketingovú stratégiu. Často sa nás pýtali napríklad na odporúčané POS systémy, ako prepojiť Rewardly so sociálnymi sieťami alebo ako nastaviť kampane, ktoré majú reálny efekt.
Dnes to za nás robí Rewardly AI, ktoré celý proces vytvárania vernostného programu ešte viac zjednodušuje.
Veľkou témou sú aj microsites, teda malé webové stránky pre jednotlivé prevádzky. Napríklad kaviareň Ráno má vlastnú microsite s ponukou voucherov a vernostného programu. Podniky o tieto stránky veľmi stoja, preto s nimi riešime aj ich obsah a nastavenie.
Takto sme sa časom dostali aj k expertíze, ktorú sme pôvodne ani neplánovali, no prirodzene vznikla z potrieb našich klientov.
Čo vás priviedlo k vytvoreniu Rewardly?
Pre malé a stredné podniky je dnes boj o zákazníka tvrdší než kedykoľvek predtým. Konkurencia rastie, marketingové náklady sa zvyšujú a zákazníci majú čoraz viac možností, kde minúť svoje peniaze. Zároveň však platí jednoduchá ekonomická realita – udržať existujúceho zákazníka je lacnejšie než získať nového.
Práve v našej bývalej full-time práci sme prvýkrát naplno videli, akú silu má marketing postavený na dátach o zákazníkoch. V e-commerce je úplne bežné, že firmy o svojich zákazníkoch vedia veľmi veľa a dokážu podľa toho prispôsobovať komunikáciu.
Chceli sme podobný princíp priniesť aj do offline sveta. Rýchlo sme však zistili, že v kamenných prevádzkach podniky o svojich zákazníkoch často nevedia takmer nič. Majú síce celkové čísla o predaji, no netušia, kto ich priniesol, aké produkty majú ľudia najradšej alebo ako často sa ten istý zákazník vracia. Chýba im tak priestor na personalizáciu – či už v marketingu, alebo v samotnom prístupe k zákazníkovi.
Povedali sme si preto, že ak to funguje v e-commerce, musí existovať spôsob, ako to preniesť aj do „reálneho“ sveta. Začali sme hľadať riešenie, ktoré by fungovalo bez zbytočnej frikcie. Aplikácie tu síce boli, sú aj budú, no ľuďom sa ich jednoducho nechce sťahovať. Papierové karty sa zas ľahko strácajú.
Naším cieľom bolo nájsť spôsob, ktorý spojí to najlepšie z oboch svetov – riešenie, ktoré je rýchle, digitálne a funguje bez potreby ďalšej aplikácie. Práve z tejto myšlienky postupne vzniklo Rewardly.
Rewardly uľahčuje život zákazníkom aj samotným prevádzkam. Ako vlastne celý systém funguje?
Predstavme si malú kaviareň. Podnikateľ sa zaregistruje do platformy a aktivuje Rewardly AI. Systém automaticky pripraví návrh vernostného programu, napríklad: za každú kávu zákazník zbiera body -> po určitom počte bodov získava odmenu -> pravidelní zákazníci postupujú do vyšších úrovní programu.
Následne podniku platforma vygeneruje QR kód, ktorý môže umiestniť napríklad pri pokladni alebo na stole. Zákazník v podniku jednoducho uvidí QR kód, naskenuje ho, otvorí sa mu stránka, kde zadá svoje meno, klikne na tlačidlo a vernostná karta sa mu okamžite uloží do Apple Wallet alebo Google Wallet.
Platforma zároveň umožňuje podniku komunikovať so zákazníkmi skrz push notifikácie o špeciálnych ponukách alebo narodeninových zľavách.
Väčšina ľudí má preplnené e-mailové schránky a plastové vernostné karty často končia zabudnuté. Ako efektívne využívate push-notifikácie?
Push-notifikácie sú jednou z hlavných výhod Rewardly. Keď zákazník uloží vašu kartu do Apple alebo Google Wallet, môžete mu poslať správu priamo do telefónu – pripomenúť aktuálnu ponuku, upozorniť na akciu, ponúknuť zľavu k narodeninám alebo jednoducho poďakovať za posledný nákup.
Vernostná karta sa tak prestáva byť len pasívnou „peňaženkou bodov“ a stáva sa aktívnym kanálom komunikácie, ktorý osloví zákazníka presne vtedy, keď je najviac otvorený – často priamo na mobile.
Podnik vďaka tomu nemusí posielať stále tie isté letáky alebo e-maily, ale cielene oslovuje zákazníkov, ktorí skutočne zvažujú návrat.
Digitalizácia voucherov prináša nové možnosti. Aké dáta podniky zbierajú a ako ich môžu využiť?
Hovoríme o demografických aj behaviorálnych dátach, ktoré nám umožňujú automaticky reagovať na správanie zákazníkov. Platforma sleduje základné informácie aj nákupné návyky a na ich základe dokáže spúšťať automatické push notifikácie v správnom momente.
Veľká časť logiky je postavená práve na behaviorálnych dátach – teda na tom, ako sa zákazník v podniku správa. Systém je prepojený s viacerými pokladničnými (POS) systémami na Slovensku, napríklad Storyous, Papaya či Portos, takže prevádzka vidí, kto a čo nakupuje, kedy a ako často sa vracia.
Na základe toho sa automaticky spúšťajú notifikácie. Ak napríklad zákazník dlhšie nepríde, systém mu môže poslať motivačnú ponuku. Ak sa naopak vracia pravidelne, môže dostať odmenu za lojalitu alebo špeciálnu ponuku na produkt, ktorý si kupuje najčastejšie. Namiesto generických kampaní tak podnik komunikuje so zákazníkmi personalizovane a vo chvíli, keď to dáva najväčší zmysel.
Ako je nastavený váš biznis model a čo si prevádzky platia za používanie vášho riešenia?
Fungujeme v modeli klasického Software as a Service. Zákazníci si vyberajú mesačný balík podľa toho, aké funkcie chcú používať. Nie je tu žiadna viazanosť – softvér funguje, kým ho používajú a platia. Ak prestanú, jednoducho službu ukončia.
Ponúkame možnosť vyskúšať Rewardly zadarmo. Kým predtým to boli dva mesiace, dnes poskytujeme 14-dňovú skúšobnú dobu. Ukázalo sa, že podnik dokáže z nástroja získať reálnu hodnotu už počas niekoľkých týždňov od spustenia. Po uplynutí testovacieho obdobia si potom môže zvoliť vhodný balík a pokračovať formou mesačného predplatného.
Trh ponúka množstvo vernostných riešení. Čím sa Rewardly odlišuje a prečo by si podniky mali vybrať práve vás?
Hlavný rozdiel je v tom, že nefungujeme ako univerzálna aplikácia, kde sú všetky podniky spojené a súperia medzi sebou o pozornosť zákazníkov zľavami. My sa zameriavame na budovanie komunity konkrétneho podniku.
Zákazník má kartu konkrétnej kaviarne alebo prevádzky vo svojej digitálnej peňaženke, nie v masívnej appke medzi desiatkami iných podnikov. A funguje to pritom bez nutnosti sťahovať čokoľvek extra.
Pokiaľ ide o priamu konkurenciu, na Slovensku pôsobí jedna menšia spoločnosť. Vzniklo však viac projektov – mnoho ľudí si myslelo, že je to jednoduché riešenie.
Realita je taká, že pokryť zároveň veľkých aj malých klientov s rôznymi funkciami vôbec jednoduché nie je. Niektoré projekty už zanikli. Naším cieľom je byť tí, ktorí prinášajú inovácie a posúvajú tento segment dopredu.
Každé riešenie má svoj ideálny segment zákazníkov. Ktoré typy prevádzok dnes najčastejšie využívajú Rewardly?
Na začiatku to boli predovšetkým kaviarne, no časom sa portfólio rozšírilo. Dnes máme zákazníkov v gastronomickom sektore, hoteloch, službách, beauty segmente aj v retaili. Stále častejšie sa nám ozývajú aj podniky z hotelového segmentu a všeobecne z oblasti hospitality.
Nie sme viazaní na jeden konkrétny typ prevádzky. Platforma je navrhnutá tak, aby s ňou vedel efektívne pracovať aj majiteľ kaviarne, aj hotelier – a pritom nepotrebuje vlastný marketingový tím.
Ideálny zákazník je pre nás dnes podnik s viacerými prevádzkami alebo pobočkami, pretože tam dokáže najlepšie vyhodnocovať výsledky a využívať získané dáta. Funkčne však vieme podporiť aj menšie kaviarne či lokálne prevádzky.
Nepôsobíte len na Slovensku. S akými výzvami ste sa stretli pri expanzii?
Okrem Slovenska pôsobíme v ďalších európskych krajinách – máme zákazníkov v Česku, Rakúsku, Švajčiarsku, Slovínsku a veľmi zaujímavé je pre nás Poľsko.
Popritom sme vstúpili aj na ázijské trhy. Prevádzky máme napríklad na Filipínach a plánujeme expanziu do viacerých ázijských krajín, pričom veľký potenciál vidíme vo Vietname. Aj keď sú tieto trhy geograficky vzdialené, ponúkajú obrovské množstvo malých podnikov a zákazníkov.
Čo sa týka prekážok, kľúčové je, či v danej krajine funguje Apple Wallet a Google Wallet. V niektorých oblastiach, najmä v Ázii a Afrike, tieto služby nemusia byť dostupné alebo fungujú komplikovane. Vtedy je potrebné riešenie prispôsobiť miestnym podmienkam.
Z hľadiska samotného fungovania je náš Software as a Service model plne replikovateľný. Podnik na Slovensku nastaví Rewardly za približne päť minút a rovnaký čas platí aj pre podniky v Ázii.
Expanzia na zahraničné trhy je vždy výzvou. Ako vnímate potenciál západnej Európy a USA?
V Európe je pre nás najzaujímavejšie Poľsko, predovšetkým kvôli veľkosti trhu. Do západnej Európy sme už vstúpili napríklad v Spojenom kráľovstve, kde máme vlastného sales špecialistu a postupne rozširujeme pôsobenie.
Pokiaľ ide o USA, ide o trh, ktorý je cieľom pre väčšinu firiem. My však chceme ísť tam až s produktom, ktorý bude plne vyladený a prispôsobený lokálnej mentalite.
Americkí zákazníci sú zvyknutí na kupóny a špecifické vernostné programy. Veríme však, že práve v prostredí, kde ľudia nechcú zbytočnú frikciu, môže náš prístup – bez nutnosti sťahovať appku – veľmi dobre fungovať.
Dlhodobý úspech závisí od schopnosti držať krok s trhovými trendmi. Kam podľa vás smeruje segment digitálnych vernostných riešení?
Budúcnosť vidíme jednoznačne v spojení offline a online sveta. Zákazníci čoraz viac nakupujú online, no do svojich obľúbených prevádzok stále radi chodia osobne. Ak sú tieto dve oblasti prepojené, prináša to výraznú hodnotu.
Veríme, že vernostné programy budú čoraz viac bezkontaktné a plne digitálne – plastové karty a papier minimalizujeme. Papierové vouchery, ktoré ešte existujú, transformujeme do online podoby.
Silná vízia pomáha startupu rásť a udržať si smer. Kde vidíte Rewardly o tri roky a čo by pre vás znamenalo úspech?
Našou ambíciou je ďalej rozvíjať to, čo už dnes robíme – prepojiť offline a online svet tak, aby prinášal maximálnu hodnotu podnikom aj zákazníkom.
Chceme mať produkt, ktorý je ľahko replikovateľný v rôznych krajinách, prispôsobený lokálnym špecifikám, ale postavený na rovnakom základe: jednoduchosť, využitie dát a bez frikčné používanie.
Dôležité je pre nás aj zdravé tempo rastu – máme platiacich zákazníkov a v najbližích mesiacoh by sme mali začať byť už profitabilný. . Nepozeráme sa len na investície alebo exit.
Úspech vnímame ako kombináciu spokojnosti prevádzok, reálneho zisku, ktorý im náš nástroj prináša, a udržateľného rastu.
Aktuálne pracujete na viacerých novinkách. Ktorá z funkcií je dnes pre podniky najzaujímavejšia?
Momentálne vidíme najväčší potencial práve v načom Rewardly AI, nakoľko práve táto funkcionalita vie násobne uľahčiť vstupnú barieru a zároveň tak podniky vedia začať zvýšovať svoje tržby v priebehu pár minút.
Čo sa týka samotných produktov tak vidíme veľký záujem o naše digitálne a offline vouchery. Podniky cez vouchery už zarobili tisíce eur, pričom ide o príjmy, ktoré by bez systému vôbec nevznikli.
Vouchery sú pre podniky výhodné aj preto, že sa dajú predávať jednoducho cez QR kód alebo vlastnú microsite a zákazník si ich uloží priamo do mobilu.
Mnohí ľudia kupujú poukazy pre rodinu alebo priateľov keď nevedia čo kúpiť na narodeniny či meniny a prevádzky tak získavajú okamžitý príjem, ktorý predtým nemali možnosť generovať.
Čo je Rewardly
Rewardly je slovenská platforma, cez ktorú biznisy digitalizujú a predávajú vouchery. Práve vouchery sú pre mnohé prevádzky úplne novou revenue vertikálou.
Rewardly digitalizuje aj vernostné programy – zákazník si po naskenovaní QR kódu uloží vernostnú kartu priamo do Apple alebo Google Wallet a prevádzka okamžite získava dáta o jeho správaní.
Projekt založili traja mladí podnikatelia, ktorí sa do offline sveta rozhodli priniesť to, čo funguje v e-commerce – personalizáciu, prácu s dátami a jednoduché používanie.
Rewardly sa rozšírilo najmä vďaka spokojnosti zákazníkov, ktorí sami odporúčali službu ďalším podnikom a platforma tak rástla aj bez veľkého marketingu.
