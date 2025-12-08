Slovenská obec v centre pozornosti: Ulicu premenovali, no ľudia si nemusia meniť doklady. Prekabátili systém

Foto: Google street view

Martin Cucík
Poslanci v Bernolákove prišli s elegantným riešením pre svojich občanov.

V Bernolákove sa riešila netradičná dilema okolo Clementisovej ulice. Zákon platný od roku 2020 zakazuje pomenúvať verejné priestranstvá po predstaviteľoch totalitných režimov. Na dodržiavanie pravidiel dohliada prokuratúra, ktorá narazila aj na ulicu pomenovanú po komunistickom politikovi Vladimírovi Clementisovi.

Mestskí poslanci však prišli s nečakaným riešením. Našli iného Clementisa, pomohla im pritom vraj umelá inteligencia. Informovali o tom TV Noviny.

Naši poslanci vďaka umelej inteligencii prišli na riešenie. Tým pádom sme ju pomenovali po inom Clementisovi – učiteľovi z Tisovca, ktorý učil na evanjelickej škole,“ povedal starosta Bernolákova Miroslav Turenič pre TV Noviny.

S Bernolákovom nemá nič spoločné

To, že učiteľ nie je z Bernolákova, ale z obce na druhej strane Slovenska, poslancom neprekážalo.

V zásade sme potrebovali túto situáciu vyriešiť tak, aby vlk bol sýty aj ovca celá, čiže ľudia aby si nemuseli meniť doklady a ulica nebola pomenovaná po komunistickom funkcionárovi,“ dodal Turenič pre TV Noviny.

