Ďalšia obrovská lúpež umenia: Vzácne obrazy zmizli priamo počas výstavy, polícia preveruje bezpečnostné kamery

Nina Malovcová
TASR
Zmizli obrazy svetovo preslávených autorov.

Osem diel francúzskeho maliara Henriho Matissa ukradli z knižnice v brazílskom Sao Paule, oznámilo v nedeľu vedenie mesta. Podľa miestnych médií si dvaja ozbrojení muži pri lúpeži odniesli aj päť prác od brazílskeho maliara Candida Portinariho.

TASR o tom informuje podľa agentúry AFP. Úrady zatiaľ nezverejnili hodnotu ukradnutých diel, ktoré boli súčasťou výstavy moderného umenia v Knižnici Mária de Andradeho. Výstava „Od knihy do múzea“, poukazujúca na spoluprácu s Múzeom moderného umenia v Sao Paule, sa mala skončiť v nedeľu.

Polícia zhromažďuje dôkazy

Úrad starostu mesta Sao Paulo vo vyhlásení uviedol, že polícia zhromažďuje dôkazy v knižnici, ktorá je vybavená bezpečnostnými kamerami. K lúpeži došlo takmer dva mesiace po tom, ako sa skupina zlodejov vlámala do múzea Louvre v Paríži a za niekoľko minút ukradla šperky v odhadovanej hodnote 80 miliónov eur.

