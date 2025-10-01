Slovenská kuchyňa má 3 chyby: Ľudia prezradili, aké sú ich obľúbené tradičné jedlá, toto si myslia o haluškách

Keď k nám zavítajú zahraniční turisti, často ochutnávajú naše typické jedlá ako bryndzové halušky. Kedy ste ich však mali naposledy vy? Pravda je taká, že niektorí Slováci ich nemusia a prežijú bez nich aj ako je rok dlhý.
V online fóre sa rozhovorili o tom, aké je ich najobľúbenejšie slovenské jedlo. A viacerí sa zhodli na tom, že žiadne. „Nenávidím slovenskú kuchyňu. Ale ak si mám niečo vybrať, tak šúľance sú fajn,“ priznala jedna Slovenka.
„Slovenskú kuchyňu nemusím, ale strašne mi vonia. Keď prechádzam okolo stánku s párancami, och Bože,“ pridala sa ďalšia. „Bryndzové halušky neznášam, nejem ani pirohy, šúľance, šišky, ovocné knedle a podobne,“ ozval sa ďalší kritický hlas k našej kuchyni. No a potom sú tu ľudia, ktorí sa nad našimi dobrotami priam rozplývali.
Rezance s vajcom aj zemiaky s kyslím mliekom
Mnohí priznali, že bryndzové halušky jednoducho milujú, taktiež aj slivkové gule, pirohy a medzi odpoveďami sa objavili aj parené buchty, rezance s vajcom, makom či pečené zemiaky s kyslím mliekom.
Niekto opísal, že ani poriadne nevie, čo je typicky slovenské, ale jednoducho miluje regionálne jedlá ako kôprovú omáčku, moravského vrabca či vyprážaný syr.
3 chyby našej kuchyne
Ďalšia komentujúca sa pozrela na slovenskú kuchyňu z výživového hľadiska a našla v nej isté medzery. „Slovenská kuchyňa sa mi zdá veľmi mastná, na dnešné pomery a náročnosť práce (väčšinou sedavá) veľmi kalorická a je v nej veľmi málo vlákniny,“ podotkla.
Ako sa hovorí, koľko ľudí, toľko chutí. A kým niektorí Slováci naše tradičné jedlá zbožňujú, ďalší ich nemôžu ani cítiť. A tak je to úplne v poriadku.
