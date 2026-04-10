Slovenky vysvetlili, prečo nedali dieťaťu meno po otcovi: Zaujali jednoznačný postoj. Je to tak aj u vás?

Téma, ktorá sa bežne považuje za samozrejmosť, dokáže vyvolať prekvapivo silné emócie. Priezvisko dieťaťa je pre mnohých len formalita, no pre iných symbol identity, vzťahov aj postavenia ženy v rodine.
Práve o tom sa rozprúdila živá diskusia medzi ženami, ktoré otvorene priznali, prečo by deti podľa nich mali niesť priezvisko matky – a nie otca. Podnetom bol osobný príbeh ženy zverejnený na portáli Rodinka.sk, v ktorom autorka spätne hodnotí svoje rozhodnutia. S partnerom prežila dlhé roky a mali spolu dve deti, no nikdy sa nevzali. V tom čase to nepovažovala za dôležité – až kým sa ich vzťah nerozpadol.
Priezvisko detí pod drobnohľadom
Po rozchode sa situácia výrazne zmenila. Kým jej bývalý partner si rýchlo založil novú rodinu a oženil sa, ona ostala sama s deťmi, ktoré navyše niesli jeho priezvisko. Práve to v nej vyvolalo silný pocit nespravodlivosti a odcudzenia. Sama priznala, že sa cítila „inak“ v bežných situáciách, napríklad na úradoch či pri cestovaní, kde musela dokazovať, že je matkou vlastných detí.
Z jej skúsenosti vyplynula jasná myšlienka: ak by mohla vrátiť čas, trvala by na tom, aby deti nosili jej priezvisko. Diskusia na sociálnej sieti, ktorú tento príbeh vyvolal, však ukázala, že neexistuje len jeden správny pohľad. Niektoré ženy s autorkou súhlasili a zdôrazňovali, že práve matka nesie najväčšiu časť zodpovednosti – dieťa vynosí, porodí a často sa oň stará najviac. Preto by podľa nich malo byť prirodzené, aby nieslo jej meno.
