Slovenke sa podaril nevídaný úspech: Speváčka Adéla ide na turné s legendárnou Demi Lovato

Speváčka Adéla Jergová, ktorá vystupuje pod menom ADÉLA, pochádza z Bratislave, no úspech našla v Amerike. Debutovala so singlom Homewrecked, po ktorom predstavila ďalší s názvom SUPERSCAR. Rýchlo našla slávu po celom svete, objavujúc sa aj v programe MTV a poskytujúc rozhovory pre veľké magazíny.
Teraz sa speváčke podaril ešte väčší úspech. Ako oznámila na svojom profile na Instagrame, mieri na turné. Nejde pritom o jej vlastnú šou, ale bude robiť predskokanku speváčke Demi Lovato. Tú si mnohí pamätajú ešte z čias Disney Channel a medzi jej najväčšie hity patria skladby ako Heart Attack či Cool for the Summer.
Bola jej fanúšičkou od detstva
„Som nesmierne nadšená a poctená. Demi, pamätám si, ako som mala 9 rokov a skákala po izbe na pesničku „Give Your Heart a Break“… Stále som tá istá dievčina, ale teraz budem môcť skákať na tvojom pódiu, wtfff, nebudeš to ľutovať, urobím ťa #hrdou. ĎAKUJEM, MILUJEM ŤA, PREBOJOVÁM SA DO TÝCH ARÉN, OMG, YAYAYAYAY!“ napísala speváčka v angličtine k fotografii s Demi.
Adéla tiež pridala plagát k turné, čím prezradila fanúšikom, kde ju ako predskokanku budú môcť vidieť a počuť. Demino „IT’S NOT THAT DEEP TOUR“ sa uskutoční v Amerike, kde sa spolu speváčky predstavia na Floride, v Kalifornii či Texase.
