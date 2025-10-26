Objavte skryté talenty celebrít: Tieto známe osobnosti majú nezvyčajné schopnosti, ktoré mnohých zaskočia

Hoci žijú pod mikroskopom, napriek tomu majú niektoré známe osobnosti tajný talent, ktorým sa nezvyknú príliš chváliť. Pritom je ich zručnosť alebo schopnosť obdivuhodná a robí z nich ešte zaujímavejších ľudí.
Zatiaľ čo vy si myslíte, že sa pozeráte na herečku, v skutočnosti ide o veľmi dobrú pilotku či hráčku na harmoniku. Ste pripravení odhaliť, čo sa skrýva v celebritách podľa Bright Side, na ktoré sa odteraz budete pozerať trochu inak?
Meghan Markle: vyniká kaligrafickými zručnosťami
Manželka princa Harryho má ohromujúce kaligrafické zručnosti. Ako uviedla v jednom rozhovore, dokonca sa kaligrafii venovala, aby si zarobila na nájomné.
„Chodila som asi 6 rokov do dievčenskej katolíckej školy, kde deti mali hodiny písania rukou. Vždy som mala sklony k peknému písaniu. Vyvinula sa z toho moja práca, keď som sa zúčastňovala konkurzov. Robila som kaligrafiu napríklad na pozvánky na svadbu Robina Thickeho a Pauly Pattonovej. Dokonca to bolo aj pre korešpondenciu Dolce & Gabbana,” priznala Meghan.
To však nie je všetko. Podľa Dailymail viedla počas návštevy umeleckého štúdia v Johannesburgu kurzy viazania kníh.
