Slovenka priznala, že si nevie šetriť peniaze kvôli jednej veci: Riaďte sa 3 tipmi, ak s týmto problémom bojujete tiež

Možno aj vám vŕta v hlave jedna otázka: ako si šetriť peniaze? Ak vám aj po zaplatení výdavkov z výplaty nejaké to euro zostane, ani neviete ako a tieto peniaze zrazu zmiznú. S podobným problémom bojuje aj Slovenka, ktorá sa zdôverila so svojím trápením a poprosila ľudí o pomoc.
Na Reddite opísala svoju situáciu. Prezradila, že pracuje na TPP a plat má na svoju pozíciu viac než dobrý. „Žijem sama vo vlastnom byte, čiže platím len energie, klasika paušál, internet, nejaké predplatené služby.“
Uviedla, že problém nastáva vždy po výplate, kedy zaplatí svoje výdavky, niečo si dokonca odloží a zo zvyšku sa snaží fungovať. A tam nastáva kameň úrazu.
Nedokážem si ušetriť peniaze
byu/One_Chemist_7523 inSlovakia
Možno sa to týka aj vás
Zdôverila sa, že si jednoducho dopraje a na nákupoch oblečenia či kozmetiky nedokáže šetriť. „Keď som bola malá, peniaze sme nemali, nemala som veľa nových vecí, vždy niečo zdedené alebo z druhej ruky. Teraz mám pocit, ako keby som si to kompenzovala, veci už pomaly ani nemám kam dávať.“ Situácia zašla tak ďaleko, že niekedy urobí v jeden deň objednávku aj za 200 eur.
„Problém si uvedomujem, ale nedokážem si dať stopku. Vždy, keď vezmem z tých odložených peňazí, poviem si, že ďalší mesiac tam vrátim a prihodím viac, ale nakoniec som tam, kde som bola.“
Komentujúci vo vlákne ocenili, že si anonymná Slovenka svoj problém uvedomuje. Pretože niekedy len hovoríme, že nemáme peniaze alebo nevieme ako ušetriť, no nepriznáme si, že často nakupujeme zbytočnosti, ktoré k životu ani nepotrebujeme. No objavilo sa aj niekoľko zaujímavých tipov, ako s týmto „nešvárom“ bojovať.
Problém môže tkvieť hlbšie
„Potláčaš negatívne pocity dopamínom z nakupovania,“ snažil sa niekto prísť na kĺb jej problému a poradil, že treba začať pracovať na svojich emóciách. Ak ste sa už tiež ocitli v situácii, že ste napríklad nemali najlepší deň a rozhodli ste sa urobiť si radosť nakupovaním, veľmi dobre chápete, čo tým myslí.
„Na toto odporúčam sedenie u psychológa, pretože si hlboko ovplyvňovaná tým, ako si sa cítila v detstve v kontexte finančnej a emocionálnej stability,“ zhodnotil niekto ďalší.
Riaďte sa týmito tromi tipmi
Ďalšou dobrou radou od iných Slovákov je neodoslať košík s objednávkou na internete hneď, ale počkať do druhého dňa a takéto impulzívne nákupy prehodnotiť. Alebo peniaze odkladať niekam, odkiaľ ich nemožno len tak vybrať a minúť. S týmto problémom tiež bojujú mnohí – aj keď si nejakú tú čiastku z výplaty odložia, napokon ju aj tak utratia a upokojujú sa tým, že na budúci mesiac si odložia ešte viac. No to sa nikdy nestane.
„Prvý krok k vyriešeniu problému je priznať si, že nejaký mám,“ objavilo sa v jednom z množstva komentárov. Takže ak si aj vy myslíte, že by ste mohli niekde ušetriť, len netušíte kde, buďte k sebe úprimní. Začať môžete napríklad tým, že si budete mesiac zapisovať každý jeden výdavok a zistíte, či a kde zbytočne utrácate.
