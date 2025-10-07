Slovákov čaká novinka v lekárňach: Keď tam prídete, môžete sa nechať zaočkovať. Vie sa, kedy to začne fungovať

Ilustračná foto: TASR - Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch.

Farmaceuti by mohli začať samostatne očkovať v lekárňach na jeseň 2027. Pre TASR to uviedla riaditeľka úradu Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Lenka Vasiľová s tým, že začiatok praktickej časti certifikačnej prípravy farmaceutov predpokladá na jeseň budúceho roka.

„Vzhľadom na minimálne šesťmesačnú dĺžku absolvovania certifikovaného študijného programu predpokladáme, že jeho praktická časť bude prebiehať počas očkovacej sezóny na jeseň 2026. Prví farmaceuti s ukončenou certifikáciou by tak mohli začať samostatne očkovať v lekárňach na jeseň 2027,“ priblížila Vasiľová.

Pre lekárne to nebude povinné

Vláda koncom septembra schválila úpravu nariadenia, ktorá umožňuje farmaceutom po absolvovaní certifikačnej prípravy očkovať dospelých proti chrípke priamo v lekárňach. Rezort zdravotníctva zároveň pracuje na zmenách vo vyhláške o požiadavkách na správnu lekárenskú prax, ktorá lekárňam určí podmienky, za akých bude očkovanie možné.

Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť.

