Slovákom rýchle vyrovnanie na začiatku druhého polčasu nestačilo. Španieli o výsledku rozhodli v posledných minútach

Slovenskí futbalisti do 21 rokov podľahli v stredajšom otváracom zápase 25. ME tejto vekovej kategórie favorizovanému Španielsku 2:3.

Finalista predošlého šampionátu na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave stratil po prvom polčase dvojgólový náskok, napokon si však po góle Cesara Tarregu v 90. minúte pripísal do tabuľky A-skupiny tri body. O presné zásahy slovenského tímu sa postarali Samuel Kopásek a Tomáš Suslov z jedenástky.

Španielom trvalo iba krátko, kým sa „oťukali“ a začali potvrdzovať individuálnu kvalitu. V 11. minúte ešte Belko zachránil domácich pred inkasovaným gólom, no bezgólové skóre sa menilo už o chvíľu.

Dva góly v prvých dvadsiatich minútach

V 16. minúte „sokolíkov“ zachránila ľavá žrď, no z pokračujúcej akcie Sanchez našiel pred bránou úplne voľného Pubilla a ten nezaváhal – 0:1. O dve minúty slovenská defenzíva opäť zaspala a Joseph zdvojnásobil náskok úradujúcich vicemajstrov Európy – 0:2. Turrientesova strela z diaľky by už znamenala pohromu, našťastie sa však neskončila gólom. Slováci boli v prvom polčase v útoku jaloví, ich jedinú núkajúcu sa príležitosť zahodil Kopásek, ktorého strele zvnútra šestnástky chýbala razancia i presnosť.

Slováci vyrovnali na začiatku druhého polčasu

Do druhého polčasu Kentošovi zverenci vstúpili ako vymenení a exportne zmazali dvojgólové manko. Najskôr v 48. minúte Marcelli na hranici pokutového územia ustál súboj so španielskym obrancom, prihral na nohu Kopáskovi a ten nezadržateľne skóroval – 1:2. V 53. minúte bolo vyrovnané, keď Suslov premenil jedenástku za faul na Marcelliho a dostal zaplnený štadión do varu – 2:2.

Španieli sa však otriasli a rýchlo začali opäť preberať iniciatívu. Po hodine hry mali dve tutovky, ktoré zneškodnil Belko. Slovenský kapitán sa vyznamenal aj v 82. minúte po rohu, keď sa do zakončenia dostal Mosquera.

Španieli rozhodli v posledných minútach

Španieli si v závere vytvorili závar a po rohovom kope dokázali streliť víťazný gól. Mosquera predĺžil loptu na Tarregu a ten hlavou prekonal Belka – 2:3. Slovákom už nezostal čas na odpoveď a ich druhopolčasová snaha tak nebola odmenená bodovým ziskom.

Mladí Slováci nastúpia na ďalšie stretnutie v sobotu 14. júna o 21.00 h v Trnave proti Taliansku, skupinovú fázu uzavrú zverenci Jaroslava Kentoša v utorok 17. júna o 21.00 h v Bratislave proti Rumunsku.

Do štvrťfinále postúpia dva najlepšie tímy z každej zo štyroch skupín. Vyše dvoch týždňov trvajúci šampionát vyvrcholí finálovým zápasom v sobotu 28. júna v Bratislave. Titul obhajujú mladí Angličania.