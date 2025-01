Slovákom by to výrazne uľahčilo život: Pri týchto stavbách sa po novom zaobídete bez byrokracie

Na drobné stavby, ako napríklad garáže, záhradné domčeky či chatky, ktorých výmera nepresiahne 50 m2, nebude od apríla tohto roka v prípade schválenia nového stavebného zákona potrebné stavebné povolenie. Stačiť bude len ohlásenie na obecnom či stavebnom úrade. Upozornil na to Marek Choleva zo spoločnosti Gardeon.

„Zníženie byrokratickej záťaže, ktorá je mnohokrát časovo náročná, môže urýchliť rozhodovací proces a zjednodušiť rozhodovanie stavebníka o veľkosti stavby,“ vysvetlil Choleva s tým, že ohlásenie je jednoduchšia činnosť než stavebné povolenie, keďže ide len o tlačivo, ktoré po vyplnení stačí zaniesť na príslušný úrad. Naopak, proces stavebného povolenia je finančne náročnejší a zdĺhavejší.

Ušetrí to čas aj peniaze

Nový stavebný zákon by mal od apríla toho roka spojiť územné rozhodovanie a stavebné povolenie do jedného konania o stavebnom zámere, ktoré by nemalo presiahnuť 30 dní. Skrátenie času na získanie stavebného povolenia uľahčí podľa Cholevu ľuďom život. Zdôraznil, že v súčasnosti tvoria drobné stavby na vlastnom pozemku vyžadujúce stavebné povolenie viac než polovicu objednávok.

„Ak sa bude stavebné povolenie vyžadovať až pri stavbách nad 50 m2, väčšina stavieb vo vlastnej záhrade alebo na vlastnom dvore by spadala len pod ohlasovaciu povinnosť,“ spresnil odborník s tým, že v súčasnosti je možné ohlásenie využiť len na drobné stavby do 25 m2.

Okrem rozšírenia limitov pre drobné stavby a skrátenia povoľovacích procesov by sa mohlo podľa neho zjednodušiť aj posielanie ohlasovacej povinnosti a stavebného povolenia, a to elektronicky. Týmto krokom by sa zároveň aj urýchlil celý rozhodovací proces.