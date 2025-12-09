Slovák tvrdí, že vyhral v lotérii 100-tisíc eur: Zajtra idem po peniaze, nemám vlastné bývanie, hovorí

Asi mnohým by sa v tomto predvianočnom období hodilo vyhrať v lotérii. Ak budete mať takéto šťastie, nenechajte sa strhnúť svojimi emóciami a dobre si premyslite, ako s peniazmi rozumne naložíte – predovšetkým, ak by išlo o väčšiu sumu. Presne to urobil jeden anonymný Slovák, ktorý sa podelil o svoju radostnú správu.
Pred dvoma dňami sa na Reddite objavilo vlákno, ktorého autor tvrdí, že vďaka vianočnému žrebu vyhral 100-tisíc eur. Opýtal sa diskutujúcich, čo má s týmito peniazmi urobiť.
Vianocny zreb – vyhra 100 000 eur co teraz?
byu/OkFox8978 inSlovakia
Podľa ľudí má svoju výhru tajiť
„Tak zrejme som mal šťastie ako málokto. Vyhral som 100-tisíc, zajtra idem po peniaze. Čo teraz? Čo mám s týmito peniazmi robiť? Nemám vlastné bývanie, nič…“ uviedol vo svojom príspevku, pod ktorým sa rozprúdila búrlivá diskusia.
Viacerí sa zhodli na tom, že by údajný výherca nemal nikomu nič povedať. „Nikomu nehovor, že si niečo vyhral, lebo sa nájde mnoho ľudí, ktorí budú chcieť pomôcť. Ani rodine, daj si čas, kým to spracuješ mentálne sám,“ odporučil jeden z komentujúcich. Mnohí ho varovali, aby sa vyhýbal impulzívnemu rozhadzovaniu týchto peňazí.
Niekto ďalší sa zamyslel nad tým, že je smutné, že za takúto peknú čiastku si na Slovensku dnes ani byt nekúpi. Aj keď, samozrejme, závisí, kde a aký. Napriek tomu sa komentujúcim najideálnejšia zdá byť investícia do bývania. No objavili sa aj takí, ktorí odporučili väčšiu časť peňazí investovať a zvyšok vraziť do kúpy nehnuteľnosti.
Ani tu nechýbali humorné reakcie, ako napríklad od komentujúceho, ktorý sa opýtal, či mu nepožičia tisíc eur alebo ďalšieho, ktorý si rovno od neho vypýtal celú výhru a sľúbil mu výnos 20 % ročne.
Nie každý mu verí
Niektorí však spochybnili pravdivosť tohto príspevku na Reddite a myslia si, že si ho autor len vymyslel. Nezdá sa im totiž jeho formulácia „zajtra idem po peniaze“. Nech je to ako chce, ak sa vám náhodou podarí dostať k podobnej sume peňazí, tu máte tipy, ako s nimi čo najlepšie naložiť.
Nahlásiť chybu v článku