Slovák predáva svoje dvojeurové mince za 1 550 eur. Ľudia si z neho robia žarty

Foto: Facebook (2 euro mince za skvelé ceny/Jozef B.)

Zuzana Veslíková
Veď kto z nás by nechcel mať doma takúto zbierku?

Mince a zberateľstvo k sebe jednoducho patria a aj na Slovensku nájdeme množstvo nadšencov, ktorých svet numizmatiky fascinuje. A je to krásna záľuba. Ak sa chcete podeliť o svoje postrehy s touto vášňou aj s ďalšími, na internete nájdete množstvo skupín, kde ľudia dokážu o jednej minci diskutovať aj celé hodiny, takže sa k nim môžete jednoducho pridať. 

V jednej takej sme však narazili na niečo z iného súdka. Na tom, že niekto predáva vzácnu mincu alebo svoju zbierku, nie je nič nevšedné. No natrafili sme na ponuku, ktorá sa ľuďom nezdá ako výhodná.

Predáva ich za viac, aj keď nevie, či je to ich skutočná hodnota

Na Facebooku vo verejnej skupine s názvom „2 euro mince za skvelé ceny“ sa istý Jozef podelil s fotografiou, na ktorej ukázal svoju zbierku. Nachádzajú sa na nej dvojeurovky zoradené v štrnástich radoch, ktoré sa rozhodol predať.

„Takmer 1 400 € v 2 € predám za 1 550, všetky sú obehové, ale je tam veľa možno vzácnych,“ uviedol v popise svojej ponuky. Je pravda, že vzácne kusy mincí môžu mať aj vyššiu hodnotu, než je ich nominálna, no väčšinou sa nebavíme o obehových, ale zvyčajne ide o tzv. UNC, čiže o minciach, ktoré sa v obehu neobjavili. Ale aj tu výnimka potvrdzuje pravidlo a euromince, napríklad pamätné z miništátov (Vatikán či Monako) sú medzi zberateľmi cenené, aj keď sú obehové.

Foto: Facebook (2 euro mince za skvelé ceny/Jozef B.)

V komentároch sa mnohí nadšenci do autora príspevku pustili za jeho formuláciu, podľa ktorej sa v zbierke obehových mincí môže „možno nachádzať veľa vzácnych“. A len tak si jej cenu nacenil o 150 eur vyššie.

„Plus 150 eur za „obeháče“, držím palce,“ stojí v jednom z desiatok komentárov. „To je riadny extrém,“ dodal niekto ďalší. No nechýbali ani reakcie plné humoru.

„Tak dnes nie sú vzácne, ale o takých 1 000 – 2 000 rokov to už bude unikát,“ objavilo sa v inej z nich. „1 000 + poštovné,“ niekto Jozefovi navrhol ponuku na odkúpenie, no nie takú, akú by si predstavoval.

„Ale na druhej strane, tiež kupujete žreby za 5, 10 aj 20 eur, tak rátate s tým, že tam nič nemusí byť,“ pobavil sa niekto ďalší.

Či myslel Jozef túto svoju ponuku vážne alebo išlo len o humorný príspevok, netušíme. Isté však je, že mnohým ním vyčaroval úsmev na tvári.

