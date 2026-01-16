Slováci už majú čas iba do konca mesiaca. Termín na splnenie dôležitej daňovej povinnosti sa blíži

Začiatok roka prináša pre mnohých vlastníkov bytov, domov a pozemkov dôležitú povinnosť. Ak sa v predchádzajúcom roku zmenilo vlastníctvo nehnuteľnosti alebo jej využitie, zákon ukladá povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
Priznanie sa podáva vždy obci alebo mestu, na ktorého území sa nehnuteľnosť nachádza. Nezáleží pritom na trvalom pobyte vlastníka. Rovnakému úradu sa následne uhrádza aj samotná daň, termín je do 31. januára. Daňové priznanie sa však nepodáva automaticky každý rok. Informácie sú dostupné aj na webe Slovensko.sk.
Iba pri zmene, inak automaticky
Povinnosť vzniká iba vtedy, ak počas predchádzajúceho roka nastala zmena, ktorá má vplyv na výšku dane. Ide najmä o situácie, keď niekto kúpil alebo predal byt, dom či pozemok, nehnuteľnosť daroval, skolaudoval novú stavbu alebo zmenil spôsob jej využitia, napríklad ak sa časť domu začala používať na podnikanie.
Povinnosť podať priznanie vzniká aj pri rozvode a následnom majetkovom vyrovnaní, pri dedení, pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe, ako aj pri zmene druhu pozemku či jeho výmery.
Ak sa v uplynulom roku na nehnuteľnosti nič nemenilo a vlastník už v minulosti priznanie podal, ďalšie podanie nie je potrebné. Obec alebo mesto v takom prípade automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani, zvyčajne v priebehu jari.
Pri dedičstve pozor, termín je iný
Osobitné pravidlá platia pri dedičstve a dražbe. V týchto prípadoch sa priznanie nepodáva do konca januára, ale do tridsiatich dní od vzniku daňovej povinnosti. Tá vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo po schválení príklepu súdom. Tomu sa prispôsobuje aj lehota na podanie priznania.
Výška dane je rozhodnutím obce
Daň z nehnuteľností je miestnou daňou a jej výška závisí od sadzieb, ktoré si určujú jednotlivé obce a mestá vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Vláda síce v minulosti uvažovala o zavedení jednotných pravidiel a o vyššej dani z investičných nehnuteľností, napokon však od tohto zámeru ustúpila.
Zodpovednosť za výšku dane tak zostala na samosprávach. Vo väčšine krajských miest sa sadzby od začiatku roka nemenili. Výnimkou je Trenčín, kde došlo k miernemu zvýšeniu daní v súlade s očakávanou infláciou. Ostatné krajské mestá ponechali dane na úrovni predchádzajúceho roka.
Pokuta až 3 000 eur, má to však háčik
Ak ste podať daňové priznanie nestihli, podľa portálu Nehnutelnosti.sk hrozí pokuta až do výšky 3 000 eur. Má to však jeden háčik. Maximálna výška je iba do hodnoty dane. Prakticky to znamená, že ak ste mali platiť daň 50 eur, maximálna výška pokuty bude 50 eur.
