Slováci majú poslednú šancu na zaplatenie dôležitej dane: Dajte si však pozor, nastali viaceré zmeny

Ilustračná foto: TASR/AP/Unsplash

Roland Brožkovič
Termín na zaplatenie dane z motorových vozidiel sa blíži.

Na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel zostávajú necelé štyri týždne. Posledný možný termín sa v tomto roku presúva na pondelok 2. februára, nakoľko posledný januárový deň vychádza na sobotu. Podnikatelia si však musia dať pozor na viaceré zmeny, ktoré priniesla novela zákona o dani z motorových vozidiel, upozornil finančný riaditeľ lízingovej spoločnosti Arval Slovakia Ladislav Kaušic.

Novela zákona priniesla prepracované ročné sadzby dane, ktoré výraznejšie zohľadňujú technické parametre vozidla a európske požiadavky. „Pre kategórie vozidiel L, M1 a N1 (motocykle, osobné a dodávkové automobily – pozn. redakcie), ktoré nie sú elektrické, sa ročné sadzby nemenia. Najväčšia zmena sa však týka ťažkých nákladných vozidiel a autobusov, kde sa sadzby prepočítavajú podľa presnejšej metodiky,“ priblížil Kaušic.

Nové pravidlá

Zároveň sa zrušila možnosť znižovať ročnú sadzbu dane podľa veku vozidla pri všetkých kategóriách vozidiel. Po novom sa vozidlá počas prvých troch rokov od mesiaca ich prvej evidencie zdaňujú základnou ročnou sadzbou. Súčasne sa zaviedli a zjednotili pravidlá, podľa ktorých sa ročná sadzba dane zvyšuje v závislosti od veku vozidla. „Sadzba sa zvyšuje o 10 % každé tri roky, najviac do úrovne 50 %. Z tejto úpravy ostávajú vyňaté vozidlá kategórie O, teda prípojné vozidlá,“ spresnil Kaušic.

Zároveň platí, že sa ročná sadzba dane pre vozidlá kategórie L, M1 a N1 znižuje o 50 %, ak ide o hybridné motorové vozidlo, motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) či o motorové vozidlo na vodíkový pohon.

